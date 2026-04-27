Emozione in movimento: la nuova Peugeot 408 scintilla nelle vetrine della Milano Design Week

I sedili anteriori sono accoglienti, progettati per tutelare la salute della schiena (con certificazione ad hoc). Dai tessuti di qualità e raffinati, centrano la vetta dell’eccellenza con le versioni Alcantara e pelle Nappa, disponibili rispettivamente di serie e opzionali su GT Exclusive e GT. Il viaggio è nel segno del comfort anche per chi siede dietro: la Casa francese sfodera il suo modello più spazioso per gli occupanti posteriori, con 183 mm a disposizione per le ginocchia. A prova di spilungoni L a nuova Peugeot 408 è emozione in movimento. E non poteva che trovare il suo palco su misura alla Milano Design Week. Eccola, splendente e pronta a farsi ammirare, allo Swiss Corner, in uno showroom esclusivo.

Per calibrare la vettura sulle proprie preferenze, ecco i cinque i-Toggle, ovvero le scorciatoie touch personalizzabili per accedere in un tocco rapido a varie funzionalità, dai contatti telefonici alle impostazioni climatiche predilette fino alla navigazione verso destinazioni frequenti. Tra i vari equipaggiamenti, spiccano AQS, che attiva il ricircolo dell’aria, e Clean Cabin, che filtra inquinanti e particelle.

Nell’epicentro delle tendenze, una delle dichiarazioni di design più forti della Casa del Leone. Dalla silhouette fastback all’avanguardia, la nuova Peugeot 408 è carisma che rompe gli schemi. Ruba subito l’occhio già dalle vetrine su strada dello Swiss Corner, nel cuore della Milano più viva, a due passi dal PAC Padiglione d’Arte Contemporanea e di fronte ai giardini di Porta Venezia. L’esclusivo colore della carrozzeria Verde Flare è la più immediata espressione di carattere, confermata dalle forme scolpite e decise della vettura.

Il frontale e il posteriore? Un ulteriore graffio di stile. Sul retro campeggia la scritta “Peugeot” illuminata in rosso, in una linea luminosa che copre tutta la larghezza dell’auto. È la novità assoluta che debutta nella gamma, il pezzo forte del restyling. Chiudono, alle estremità, tre artigli a Led inclinati. Frontalmente un’inedita calandra presenta elementi a sviluppo verticale, collegati ai tre caratteristici artigli a Led. Il logo torreggia centrale, illuminato (su GT e GT Exclusive, il nuovo allestimento introdotto dalla 408). Anche la griglia, in una raffinata trama 3D di neri, ora lucidi, ora opachi, e il paraurti inferiore dalla risoluta forma trapezoidale sono emblema di personalità e ricercatezza. Lo spettacolo prosegue aprendo la portiera.

L’abitacolo è diventato ancora più confortevole. Grazie a una postazione di comando elevata, la visibilità è perfetta. Il volante è compatto ed ergonomico, così da rendere la guida piacevole ed agevole, anche nel traffico cittadino. Nel segno dell’innovativo Peugeot Smart i-Cockpit di Peugeot, gli interni della nuova 408 sono stati pensati attorno al guidatore. Il quadro strumenti digitale ha una grafica rinnovata (anche in versione 3D negli allestimenti GT). Immediato da consultare e di facile lettura, è posto sulla linea di vista del conducente. E anche il touchscreen centrale da 10 pollici è a portata di sguardo, orientato verso l’autista, anche se comodo pure per il passeggero a lato.

Per calibrare la vettura sulle proprie preferenze, ecco i cinque i-Toggle, ovvero le scorciatoie touch personalizzabili per accedere in un tocco rapido a varie funzionalità, dai contatti telefonici alle impostazioni climatiche predilette fino alla navigazione verso destinazioni frequenti. Tra i vari equipaggiamenti che migliorano l’esperienza a bordo, spiccano AQS (Air Quality System), che all’occorrenza attiva il ricircolo dell’aria, e Clean Cabin, che filtra inquinanti e particelle.