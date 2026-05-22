"Infrastrutture": segui la diretta dell'evento digitale di Libero

In un contesto geopolitico sempre più complicato e di fronte alle nuove fragilità manifestate dalle democrazie occidentali nell'affrontare le nuove sfide, sia sotto il profilo della capacità militare e di difesa sia sotto quello della competitività economica, le INFRASTRUTTURE continuano a rappresentare l'ossatura strategica della nostra società. da strade e ponti che collegano i territori, alle reti energetiche che alimentano case e industrie, fino alle reti di comunicazione che ci tengono connessi tra noi e con il mondo. le infrastrutture svolgono un ruolo fondamentale non solo per lo sviluppo sociale ed economico, ma anche per la sicurezza del paese. in quest'ottica la crescita, il miglioramento e la protezione delle reti strategiche diventa un fattore geopolitico di primaria importanza. Libero ne discute in un evento digitale con il contributo di politici, imprenditori, esperti e delle nostre firme. Intervengono, tra gli altri, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi