ESERCITO: GLI ARTIFICIERI ALL'OPERA IN TRE DIVERSE BONIFICHE

“Gli specialisti del Genio dell'Esercito Italiano impegnati simultaneamente a Eboli, Livorno e Orbetello in tre complessi interventi di bonifica che hanno garantito la sicurezza di cittadini e territori.”

Roma, 24 maggio 2026. Gli artificieri dell'Esercito Italiano hanno concluso oggi tre distinti interventi di bonifica su tutto il territorio nazionale, neutralizzando altrettanti ordigni bellici risalenti al secondo conflitto mondiale.

A Eboli, gli specialisti del 21° reggimento Genio Guastatori hanno distrutto in sicurezza una bomba d'aereo statunitense di tipo AN M30, rinvenuta all'interno di una cava.

A Livorno, gli artificieri del 2° reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno neutralizzato una granata d'artiglieria al fosforo del peso di circa 50 kg, trovata a circa 8 metri d'altezza su un macchinario di un impianto di recupero inerti e finita accidentalmente nel ciclo di lavorazione.

Ad Orbetello, gli artificieri del reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore hanno disinnescato e brillato un ordigno di circa 215 kg, di cui 66 di tritolo, rinvenuto in un terreno adiacente alla Strada Statale Aurelia.

Gli interventi si sono rivelati tecnicamente complessi e hanno richiesto l'impiego di capacità altamente specializzate. A Livorno, gli artificieri hanno operato in quota per inertizzare la granata al fosforo direttamente nella posizione in cui si trovava, collocandola in una cassa piena di terra imbevuta d'acqua, per poi calarla a terra mediante una piattaforma di lavoro elevabile e procedere alla combustione controllata del fosforo residuo. Ad Orbetello, i genieri hanno dapprima realizzato una struttura di protezione sul sito di rinvenimento, neutralizzando successivamente l'ordigno attraverso la rimozione del sistema di innesco tramite taglio idro-abrasivo a distanza di sicurezza, con la necessità di evacuare i residenti e interrompere il traffico sulla linea ferroviaria Roma-Pisa.

L'Esercito contribuisce quotidianamente alla sicurezza del Paese – grazie alle competenze tecniche di personale altamente specializzato, alla tempestività d'intervento e alla capillare distribuzione sul territorio dei propri Reparti – effettuando in Patria numerose attività concorsuali a supporto della collettività in occasione di pubbliche calamità e in casi di straordinaria necessità e urgenza.