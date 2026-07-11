Meloni, clamoroso endorsement: "La rispetto, ha fatto una cosa importante". Chi spunta nella foto

Plauso a Giorgia Meloni arriva anche da Pier Ferdinando Casini. Intervistato da Radio Atreju, l'ex presidente della Camera dei deputati, nonché leader di Centristi per l'Europa, spiega: "Questa è Giorgia Meloni. Giorgia Meloni l'ho conosciuta da tanti anni, diciamo che non ne ho una frequentazione anche molto, diciamo così, molto assidua anche perché lei negli ultimi anni è diventata Giorgia Meloni presidente del Consiglio". A corredo, come si vede nel filmato diffuso dalla pagina social di Atreju, anche una foto in cui si vede la leader di FdI a tavola con Casini.
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"Naturalmente - prosegue - la rispetto, abbiamo buoni rapporti, abbiamo rapporti anche di cordialità e penso che abbia fatto una cosa importante. E sapete qual è stata la cosa importante? Sapete perché l'ha fatta? Perché viene da un lungo percorso di militanza".
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Insomma, "quello che io riconosco a Giorgia Meloni è che è stata per strada, cioè ha fatto militanza da giovane, ha fatto un percorso politico di esperienza nel Parlamento, al Governo prima in incarichi secondari e poi oggi come presidente del Consiglio". Da qui la conclusione: "Ricordatevi che come dicevano i capi democristiani la grazia di Stato esiste".
Tutti riconoscono che Giorgia Meloni è una militante vera, cresciuta tra la gente e nelle istituzioni. Per questo, la sua leadership non ha eguali. pic.twitter.com/LgBlVfNxg7— Atreju (@Atreju2024_) July 11, 2026