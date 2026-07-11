Meloni, clamoroso endorsement: "La rispetto, ha fatto una cosa importante". Chi spunta nella foto

Plauso a Giorgia Meloni arriva anche da Pier Ferdinando Casini. Intervistato da Radio Atreju, l'ex presidente della Camera dei deputati, nonché leader di Centristi per l'Europa, spiega: "Questa è Giorgia Meloni. Giorgia Meloni l'ho conosciuta da tanti anni, diciamo che non ne ho una frequentazione anche molto, diciamo così, molto assidua anche perché lei negli ultimi anni è diventata Giorgia Meloni presidente del Consiglio". A corredo, come si vede nel filmato diffuso dalla pagina social di Atreju, anche una foto in cui si vede la leader di FdI a tavola con Casini.

Pier Ferdinando Casini, il retroscena: come può far saltare Schlein Non un bel momento per il Partito democratico di Elly Schlein. Da tempo c'è un certo malumore tra le file int...

"Naturalmente - prosegue - la rispetto, abbiamo buoni rapporti, abbiamo rapporti anche di cordialità e penso che abbia fatto una cosa importante. E sapete qual è stata la cosa importante? Sapete perché l'ha fatta? Perché viene da un lungo percorso di militanza".

Pierferdinando Casini, dove e come lo sorprendono: "È iniziata la lunga corsa per il Quirinale" Se c'è un maratoneta, nella storia politica della Seconda repubblica italiana, beh quello è Pierferdin...