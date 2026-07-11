Jannik Sinner contro Djokovic? Senza precedenti: "Occhi feroci, il pugno..."

"I suoi occhi sono tornati feroci, il pugnetto di grinta si è alzato ripetutamente verso il suo angolo come nei tempi migliori". La Gazzetta dello Sport commenta così la vittoria di Jannik Sinner su Novak Djokovic a Wimbledon. Dopo il Roland Garros e il malessere che lo ha colpito, il numero uno al mondo è tornato più forte che mai. "Grazie al pubblico di Londra per la bellissima atmosfera di oggi. Novak è un'ispirazione per tutte la nuova generazione e abbiamo sempre giocato partite tirate. Veniva da un match complicato contro con Felix Auger-Aliassime: io ho cercato di essere aggressivo e di servire bene contro il miglior ribattitore del circuito".