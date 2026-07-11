Campo largo contestato a Napoli, il Pd taglia le proteste: il video della farsa-sinistra

Il Partito democratico intende dimenticare in fretta quanto andato in scena a Napoli: cori di Potere al Popolo che hanno interrotto la manifestazione del campo largo. La riprova? Quanto avvenuto sul canale Youtube dei dem. Come raccontato da Il Foglio, "la contestazione è sparita dalla registrazione della manifestazione caricata sul canale YouTube del partito. L'evento parte senza inizio". Insomma, chiunque voglia rivivere quei momenti non può farlo. Perlomeno non sul canale del Pd, dove il video parte direttamente con Angelo Bonelli che sta già parlando. Le prime parole che si sentono, senza contesto, mentre le riprese incedono su alcune bandiere sventolanti, sono: "Le politiche sociali".

Nessuna traccia invece di quanto accaduto qualche attimo prima quando un gruppo di attivisti di Potere al Popolo ha impedito il proseguimento dell'iniziativa con urla e accuse. A quel punto Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana, è sceso tra la folla nel tentativo di dialogare con i contestatori. Come lui anche Giuseppe Conte ha provato a riprendere il controllo della piazza del Gesù Nuovo a Napoli. "Siete dei fascisti. È stata una vergogna, una provocazione inaccettabile. Voi siete alleati di chi vuole Meloni e Vannacci al Governo", la rabbia di Bonelli.