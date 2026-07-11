Mondiali 2026, morto a 25 anni Jayden Adams: aveva appena giocato con il Sudafrica

Lutto nel mondo del calcio. Il centrocampista della nazionale sudafricana, Jayden Adams, è tragicamente scomparso all'età di 25 anni durante la pausa pre-campionato. Le circostanze della morte del calciatore dei Mamelodi Sundowns, sono ancora oggetto di indagine. La sua scomparsa giunge a poche settimane dalla perdita della nonna, Marianna Adams, di 72 anni, avvenuta il 17 giugno, appena un giorno prima che lui e i suoi compagni del Bafana Bafana affrontassero la Repubblica Ceca nella partita della fase a gironi dei Mondiali 2026 ad Atlanta.

Nonostante il dolore personale, Adams ha disputato un'ottima Coppa del Mondo con i Bafana Bafana, contribuendo a rendere storica la partecipazione della nazionale che per la prima volta ha raggiunto la fase a eliminazione diretta del torneo. Il Sudafrica è stato poi eliminato ai sedicesimi di finale, dopo una sconfitta di misura per 1-0 contro i co-organizzatori del Canada. Adams ha giocato da titolare le prime due partite della nazionale ai Mondiali. Ha collezionato nove presenze in nazionale. "Il SAFPU è profondamente addolorato per la prematura scomparsa del centrocampista del Mamelodi Sundowns e della nazionale sudafricana Bafana Bafana, Jayden Adams.Jayden aveva rappresentato il Sudafrica fino a poco tempo prima ai Mondiali FIFA del 2026 , portando sulle spalle le speranze della nazione con orgoglio , coraggio e distinzione", si legge in un comunicato del sindacato dei calciatori sudafricani (Safpu).

"La sua scomparsa rappresenta una perdita incommensurabile per la sua famiglia, i compagni di squadra, i club, il mondo del calcio e l'intero Paese. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Adams, al Mamelodi Sundowns, allo Stellenbosch FC, ai Bafana Bafana e a tutti coloro le cui vite sono state toccate dalla sua presenza",