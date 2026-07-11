Piero Pelù, delirio sul palco: fa roteare lo scalpo di Donald Trump

Piero Pelù sempre più schierato. Il cantante, in occasione del concerto dei Litfiba a Villafranca (Verona), ha insultato Donald Trump con un gesto che ha fatto non poco discutere. Il cantante fiorentino ha legato a una catena la testa di una bambola dicendo: "Faccio roteare lo scalpo di quella testa di c**zo di Trump". Il cantante ha poi rivolto insulti anche al premier israeliano Netanyahu.
D'altronde non è la prima volta che Pelù si lascia andare alla propaganda politica. Solo pochi giorni prima, durante un'esibizione al Porto Turistico di Pescara, ha gridato: "Viva l’Italia libera e antifascista. Questa è la nostra storia. Non vi offendete: è semplicemente la nostra storia".
Piero Pelù, il concerto diventa un comizio politico: a Pescara scoppia la polemicaDoveva essere un'esibizione come tante altre, quella dei Litfiba - la band di Piero Pelù - al Porto Turistico...
Immediata la reazione del deputato di Fratelli d'Italia Guerino Testa, presente al concerto: "Ancora una volta la cultura, in questo caso musicale, viene politicizzata", afferma Testa. "A Pescara Piero Pelù è riuscito a intervallare ogni brano con pensieri politici più ideologizzanti che concreti. La cultura dovrebbe essere scevra da condizionamenti ideologici". E ancora: "Continuiamo a vedere persone sicuramente ben pagate, che conducono una vita senza privazioni, dirci cosa fare e come fare secondo le loro ideologie, per lo più teoriche. È come se uno scienziato durante un convegno si mettesse a fare proclami ideologici".
Concerto dei Litfiba per il tour dei 40anni dell’album 17 Re. Il cantante Piero Pelù, sul palco, fa ruotare una corda con lo scalpo di Donald Trump.— Leonardo Panetta (@LeonardoPanetta) July 11, 2026
Mah… pic.twitter.com/3JN5dEau0k