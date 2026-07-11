Piero Pelù, delirio sul palco: fa roteare lo scalpo di Donald Trump

Piero Pelù sempre più schierato. Il cantante, in occasione del concerto dei Litfiba a Villafranca (Verona), ha insultato Donald Trump con un gesto che ha fatto non poco discutere. Il cantante fiorentino ha legato a una catena la testa di una bambola dicendo: "Faccio roteare lo scalpo di quella testa di c**zo di Trump". Il cantante ha poi rivolto insulti anche al premier israeliano Netanyahu.

D'altronde non è la prima volta che Pelù si lascia andare alla propaganda politica. Solo pochi giorni prima, durante un'esibizione al Porto Turistico di Pescara, ha gridato: "Viva l’Italia libera e antifascista. Questa è la nostra storia. Non vi offendete: è semplicemente la nostra storia".