Alfa Romeo Driving Academy: l’istinto è tecnica ed emozione

È partita umn mese fa l’Alfa Romeo Driving Academy powered by Scuderia de Adamich, il progetto che rinnova una delle collaborazioni più longeve nel mondo della guida ad alte prestazioni. Nata nel lontano 1991, la partnership unisce il Dna sportivo del Biscione con l’expertise tecnica di Scuderia de Adamich, mettendo a disposizione di privati e aziende un’ampia offerta di driving experience esclusive sul circuito dell’Autodromo di Varano de’ Melegari. Protagoniste tutti i modelli della gamma Alfa Romeo: dalla compatta sportiva Junior al C-SUV Tonale, dalla berlina ad alte prestazioni Giulia al D-SUV Stelvio. Alfa Romeo Driving Academy si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione della Motor Valley, da sempre la culla dell’eccellenza manifatturiera italiana, in cui l’arte dell’ingegno, la maestria artigianale e la passione per la bellezza e le prestazioni si fondono in un unico gesto creativo, trasformandosi in esperienza.

FONDATORE

Allo stesso modo, la Scuderia de Adamich - in qualità di socio fondatore della Motor Valley - gioca un ruolo attivo nello sviluppo di questo territorio, grazie al costante impegno in ambito formativo, esperienziale e tecnologico, promuovendo i valori di eccellenza e tradizione che caratterizzano da oltre un secolo la “Terra dei Motori”. Nello specifico, Alfa Romeo Driving Academy propone quattro livelli di esperienza di guida, pensati per piloti di ogni profilo e livello di preparazione: Guida Sicura, la base di ogni percorso, per affinare la reattività e gestire le situazioni critiche con lucidità; Guida Evoluta, per chi vuole approfondire la conoscenza del mezzo e ampliare i propri limiti in sicurezza; Guida Sportiva, un’esperienza ad alta intensità per scoprire le potenzialità dinamiche dell’auto; e infine Guida Avanzata, il livello più alto, riservato a chi vuole portare la propria tecnica di guida vicino all'eccellenza. Ogni corso è una vera e propria full immersion nel mondo della sportività e della sicurezza, anche in ottica delle diverse motorizzazioni della gamma Alfa Romeo: 100% elettrico, turbo benzina, turbo diesel ed ibrido. Insomma, i programmi della Driving Academy del Biscione consentono a tutti di imparare a “sentire” l’aderenza degli pneumatici, l’equilibrio del telaio e soprattutto di vivere appieno quella connessione uomo-macchina che solo un’Alfa Romeo sa instaurare.

DINAMICHE

Fondata dal famoso Andrea de Adamich - pilota di Formula 1, vincitore della 1000 km del Nürburgring e da sempre legato anche a livello agonistico ad Alfa Romeo, nonché uno dei pionieri della formazione alla guida sicura e sportiva in Italia - Scuderia de Adamich è punto di riferimento assoluto nel panorama europeo della guida sicura e performante. Tutti i programmi si svolgono sotto la supervisione di Piloti-Istruttori professionisti. Santo Ficili, Ceo Alfa Romeo, dichiara: «Con Alfa Romeo Driving Academy vogliamo offrire l’opportunità di vivere appieno questa essenza, in un’esperienza fatta di controllo assoluto e grande divertimento». Gordon de Adamich, Scuderia de Adamich, aggiunge: «Diventare Alfa Romeo Driving Academy dopo 35 anni di partnership rappresenta un riconoscimento dei valori che accomunano le nostre realtà: passione, sicurezza, tecnologia e sportività».