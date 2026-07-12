Galeazzo Bignami, la denuncia: "Giuseppe Conte? Inquietante, una discesa in un buco nero"

Lo scandalo-Covid prende, giorno dopo giorno, maggior corpo. E FdI non molla la presa sul leader grillino. A picchiare durissimo contro l'ex premier, ora, è Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che in un'intervista al Tempo, commentando quanto sta emergendo in queste settimane, non usa giri di parole e non fa sconto alcuno.
Il parlamentare meloniano punta il dito contro la gestione dell'emergenza pandemica e, in particolare, sulla vicenda delle forniture di mascherine provenienti dalla Cina, finita al centro dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Per Bignami, quanto sta emergendo rappresenta un quadro sempre più allarmante: "Quanto sta venendo fuori sulla maxi-commessa di mascherine cinesi e' una discesa in un buco nero. Piu' si scava, piu' emergono elementi inquietanti, l'ultimo quello degli enormi profitti dovuti ai costi 'gonfiati'".
Secondo il capogruppo di FdI, l'attività della Commissione continua a portare alla luce nuovi aspetti controversi. "E' una storia incredibile, piu' si scava, piu' vengono fuori elementi inquietanti", ribadisce, sostenendo che ogni approfondimento finisce per aprire ulteriori interrogativi. Da qui il riferimento a una sorta di "matrioska", con nuovi capitoli che emergono man mano che vengono esaminati documenti e testimonianze.
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Bignami collega inoltre la questione delle forniture sanitarie a interrogativi più ampi, che riguardano anche i rapporti con Pechino durante i mesi più drammatici della pandemia. "Perche' prendiamo un miliardo e 251 milioni di euro di mascherine farlocche dalla Cina? (...) Guarda caso, noi fummo una delle ultime nazioni a chiudere i voli dalla Cina e il giorno in cui chiudono Wuhan atterra, a Roma, un aereo con piu' di 200 cinesi che sbarcano e non vengono sottoposti al tracciamento. Perche'?", domanda.
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Nel mirino resta, ovviamente, c'è Giuseppe Conte. Bignami ricorda la sua scelta di lasciare la Commissione dopo la convocazione decisa da Fratelli d'Italia e attacca l'ex presidente del Consiglio: "Appena ho letto l'agenzia di stampa in cui si annunciava che FdI aveva deciso di convocarmi io mi sono dimesso, cosa che Conte ancora non ha fatto". Infine l'annuncio di una possibile iniziativa giudiziaria. "Nella nostra Costituzione e' prevista l'obbligatorieta' dell'azione penale", sottolinea Bignami, spiegando che Fratelli d'Italia è pronta a presentare un esposto in Procura alla luce dei nuovi elementi emersi durante i lavori della Commissione Covid.