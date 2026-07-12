Galeazzo Bignami, la denuncia: "Giuseppe Conte? Inquietante, una discesa in un buco nero"

Lo scandalo-Covid prende, giorno dopo giorno, maggior corpo. E FdI non molla la presa sul leader grillino. A picchiare durissimo contro l'ex premier, ora, è Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che in un'intervista al Tempo, commentando quanto sta emergendo in queste settimane, non usa giri di parole e non fa sconto alcuno.

Il parlamentare meloniano punta il dito contro la gestione dell'emergenza pandemica e, in particolare, sulla vicenda delle forniture di mascherine provenienti dalla Cina, finita al centro dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Per Bignami, quanto sta emergendo rappresenta un quadro sempre più allarmante: "Quanto sta venendo fuori sulla maxi-commessa di mascherine cinesi e' una discesa in un buco nero. Piu' si scava, piu' emergono elementi inquietanti, l'ultimo quello degli enormi profitti dovuti ai costi 'gonfiati'".

Secondo il capogruppo di FdI, l'attività della Commissione continua a portare alla luce nuovi aspetti controversi. "E' una storia incredibile, piu' si scava, piu' vengono fuori elementi inquietanti", ribadisce, sostenendo che ogni approfondimento finisce per aprire ulteriori interrogativi. Da qui il riferimento a una sorta di "matrioska", con nuovi capitoli che emergono man mano che vengono esaminati documenti e testimonianze.