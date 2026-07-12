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Jannik Sinner trionfa ancora: è lui il re di Wimbledon, per il secondo anno di fila

domenica 12 luglio 2026
Jannik Sinner trionfa ancora: è lui il re di Wimbledon, per il secondo anno di fila

1' di lettura

Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon e bissa il successo del 2025 diventando il decimo giocatore dell'era Open a riuscirci. Il numero uno al mondo ha superato in quattro set il tedesco Alexander Zverev con il punteggio dopo 6-7 (7) 7-6 (2) 6-3 6-4 dopo 3 ore e 48'. Match in perfetto equilibrio per i primi due set decisi al tie break, poi nel terzo Sinner firma il primo break dell'incontro dopo quasi tre ore di gioco imponendosi 6-3. Nel quarto set Zverev cala l'intensità e la precisione dei suoi colpi, subisce un secondo break al settimo gioco e cede 6-4 dopo un ultimo game giocato magistralmente da Sinner. Per l'altoatesino la vittoria vale non solo il secondo titolo consecutivo ai Championships ma anche la centesima partita vinta nei quattro tornei dello Slam. L'unico giocatore a vincere uno Slam nel giorno della centesima vittoria Slam è stato Andy Murray all'Open degli Stati Uniti 2012. Federer, Nadal e Djokovic non hanno avuto questo privilegio. Per Sinner è il quinto titolo Slam della carriera.

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