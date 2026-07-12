Roberto Vannacci ospite di In Onda: La7 arruola l'ex generale?

Roberto Vannacci torna su La7. Dopo l'ospitata di qualche mese fa a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber, l'ex generale è ospite di Marianna Aprile e Luca Telese. Il leader di Futuro Nazionale è tra i nomi dei presenti nella puntata di domenica 12 luglio di In Onda. "La7 arruola il generale Vannacci in funzione anti-Meloni", scrive Il Giornale che diffonde la notizia.
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"Sono sicuramente un generale, cosa che ha caratterizzato 40 anni della mia vita con l'impegno delle armi e nella difesa della patria. Sono un politico, ma non mi definisco di estrema destra. Mi definisco di destra autentica, fiera di essere destra e non rinnega nulla della propria identità", si presentava a Otto e Mezzo.
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Qui, nel salotto della Gruber, Vannacci spiegava di essere "un europarlamentare del gruppo di Europa delle Nazioni sovrane che si riconosce per avere una determinata linea politica caratterizzata dalla difesa della sovranità dei popoli e delle nazioni europee". Mentre sulla sfera personale: "Sono un marito devoto e fedele, che si è sposato tardi e in età avanzata ha scoperto la bellezza di avere una famiglia e dei figli e di dare tutto per loro. La mia scelta di fare politica nasce proprio da loro, non per altre motivazioni".