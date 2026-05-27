NABA, Nuova Accademia di Belle Arti alle Terme De Montel con Balneum – L’Immersione

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti porta la creatività degli studenti dell’Area Visual Arts alle Terme De Montel Milano con il progetto “Balneum – L’Immersione”. L’iniziativa esplora il concetto di benessere attraverso le pratiche e i linguaggi dell’arte contemporanea in dialogo con la funzione stessa degli ambienti termali. Da maggio a dicembre, negli spazi Terme De Montel Milano sarà visitabile la mostra collettiva che presenterà tutte le opere create nell’ambito del progetto. Inserito in un contesto dedicato alla rigenerazione e alla cura di corpo e mente, “Balneum – L’Immersione” reinterpreta l’esperienza delle terme come spazio sensoriale e collettivo, in cui arte e percezione si intrecciano, aprendo nuove prospettive di fruizione per i visitatori per un’immersione fisica ed emotiva in un percorso olistico. Il termine latino balneum, infatti, richiama la funzione originaria delle terme come luogo rituale e trasformativo, in cui il benessere si configura come esperienza complessa e condivisa. Gli studenti del Triennio in Pittura e Arti Visive e del Biennio Specialistico in Arti Visive e Studi Curatoriali dell’Area Visual Arts del campus di Milano dell’Accademia hanno sviluppato interventi site-specific, integrati negli ambienti termali, che spaziano dalla pittura alla fotografia, dalla scultura al video e alle performance, invitando il pubblico a vivere un’esperienza immersiva e contemplativa. I progetti non si limitano a essere esposti, ma diventano parte integrante dell’allestimento ed entrano in relazione con gli spazi, modificandone la percezione e invitando il pubblico a vivere e ridefinire il concetto stesso di benessere. Il progetto è stato inaugurato con la prima installazione “Chimera Acquatica” di Rebeka Xhaxha in occasione di un appuntamento di rilievo nel panorama artistico come la Milano Art Week 2026: un’opera scultorea potente che definisce le coordinate del dialogo tra arte contemporanea ed esperienza termale. A partire dal 26 maggio, il percorso artistico si è arricchito e completato con una selezione più ampia di opere diffuse negli spazi della struttura, trasformando le Terme De Montel in un laboratorio culturale e artistico aperto a tutti fino alla fine di dicembre di quest’anno. A curare l’esposizione artistica e supportare il lavoro e i progetti degli studenti, Dario Pecoraro, Course Leader Triennio in Pittura e Arti Visive, e il docente NABA Nicolò Colciago. Per l’Area Visual Arts del campus di NABA sono stati coinvolti gli studenti: Edoardo Bonacina, Anastasia Gaffulli, Josefine Jyllnor, Vasil Kharkov, Stefania Marchetto, Caterina Perego, Togzhan Seitkulova, Rebeka Xhaxha.

Balneum – L’Immersione rappresenta uno dei tanti progetti che rispecchiano l’approccio learning by doing dell’Accademia, la capacità di lavorare a progetti interdisciplinari e le collaborazioni con partner istituzionali di riferimento, confermando il ruolo di NABA come interlocutore e propulsore di cultura, creatività e progettazione, capace di inserirsi con autorevolezza e continuità nei principali circuiti e appuntamenti culturali dei territori in cui opera. Il percorso tra le opere di Balneum – L’Immersione Gli studenti dell’Area Visual Arts del campus di Milano di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti hanno realizzato una serie di interventi artistici per il progetto Balneum – L’Immersione, ciascuno con una propria identità e linguaggio espressivo.

• Caterina Perego e Edoardo Bonacina, con l’opera Flotation Device (2026), hanno creato un dialogo tra disegno e fotografia. Le stampe Fineart inkjet e i disegni a grafite su carta oleata trasformano un oggetto ideale per la navigazione come la canoa, in un dispositivo inutilizzabile, suggerendo una nuova forma di “fluttuazione” e stimolando una riattivazione dello sguardo del fruitore.

• Vasil Kharkov, con Oscillate (2026), ha realizzato un’installazione con rami, tessuto di tulle, spago e suono, che riflette la spirale della natura e il movimento umano. Lo spazio diventa delicato e immersivo, dove il vento e la terra entrano in dialogo e invitano a riflettere sull’identità e sull’origine di ciò che siamo.

• Stefania Marchetto, con Soglia (2026), propone una stampa fotografica retroilluminata che trasforma il paesaggio in uno spazio ambiguo e immersivo. L’opera sospende il confine tra realtà e costruzione mentale, diventando una vera e propria soglia percettiva. • Rebeka Xhaxha, con Chimera (2026), utilizza frammenti di alluminio e filo di cotone per esplorare l’identità come realtà plurale. Figure ibride e materiali di scarto trasformati in superfici preziose rendono l’opera un atto di resistenza all’omologazione.

• Josefine Jyllnor, con Aqueous (2023), presenta una serie di 6 disegni a pastelli a olio su carta che riflettono sul richiamo emotivo e rigenerativo dell’acqua, evocando la dimensione curativa e il desiderio di fuga.

• Anastasia Gaffulli, con Narciso (2026), utilizza pellicola su vetro per indagare i temi della morte e della metamorfosi. L’acqua diventa portale verso un’altra dimensione, con la figura del gigante al centro a simboleggiare forza, espansione e trasformazione.

• Togzhan Seitkulova, con Full Moon (2026), realizza un’installazione video e sonora immersiva, che estende il monologo interiore ed esplora la tensione di un viaggio verso la liberazione dai vincoli dell’esistenza.

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti NABA è un’Accademia di formazione all’arte e al design: è la più grande Accademia di Belle Arti in Italia e la prima ad aver conseguito, nel 1981, il riconoscimento ufficiale del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). È stata selezionata da QS World University Rankings® by Subject come la prima Accademia di Belle Arti italiana al mondo e 41a tra le Top 50 istituzioni in ambito Art & Design. Con i suoi campus di Milano, Roma e dall’A.A. 2026/27 anche di Londra, offre corsi di primo e secondo livello nei campi del design, fashion design, grafica e comunicazione, arti multimediali, nuove tecnologie, scenografia e arti visive, per i quali rilascia diplomi accademici equipollenti ai diplomi di laurea universitari, oltre a PhD e Special Programmes. Fondata da Ausonio Zappa a Milano nel 1980, coinvolgendo in una prima fase Guido Ballo e Tito Varisco, e poi attivando un nucleo di artisti tra cui Gianni Colombo, l’Accademia ha avuto da sempre l’obiettivo di contestare la rigidità della tradizione accademica e di introdurre visioni e linguaggi più vicini alle pratiche artistiche contemporanee e al sistema dell’arte e delle professioni creative. La sua metodologia didattica è basata su un approccio interdisciplinare, orientato alla ricerca, all’innovazione e alla sperimentazione sui temi più attuali, come nuove tecnologie, intelligenza artificiale e sostenibilità. Through Artistic Intelligence, we nurture people to design a new tomorrow. www.naba.it TERME DE MONTEL MILANO Terme De Montel Milano, autentica sorgente urbana di benessere, è l’unico e più grande parco termale naturale dell’area milanese, frutto di uno dei più significativi interventi di riqualificazione conservativa della città. Costruite negli anni '20 dall'architetto Vietti Violi, le ex scuderie sono un gioiello del Liberty italiano. Dopo decenni di abbandono, sono state riportate alla luce grazie a un meticoloso restauro filologico. Le vere terme di Milano – che sorgono in zona San Siro - offrono oltre 16mila metri quadri dedicati al benessere, con percorsi, rituali, saune, trattamenti e aree relax, 10 grandi vasche con acque termali certificate dal Ministero della Salute e un rigoglioso parco immerso nel verde. I massaggi e i trattamenti di Terme De Montel Milano nascono dall’expertise di Terme di Saturnia, un metodo riconosciuto con tecniche efficaci e protocolli avanzati. De Montel combina tradizione e innovazione, promuovendo un benessere accessibile e sostenibile nel cuore di Milano. Nel 2025 ricevuto il riconoscimento di Best Urban SPA agli Italian SPA Awards. Terme De Montel Milano è gestito dal gruppo Terme & SPA Italia - nato nel 2021 - che riunisce alcuni dei più importanti siti termali e SPA del territorio nazionale grazie all’esperienza sviluppata con l’acquisizione di Terme di Saturnia - icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere immersa nella Maremma toscana. Le altre realtà già operanti del gruppo, insieme a Terme di Saturnia e De Montel, sono Monticello The Entertainment SPA e Terme di Chianciano.