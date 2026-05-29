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Stefano Bonaccini "nervoso": il video diffuso da FdI e la reazione del dem alle Comunali

venerdì 29 maggio 2026
Stefano Bonaccini "nervoso": il video diffuso da FdI e la reazione del dem alle Comunali

1' di lettura

Nervosismo a sinistra. Dopo le Comunali Stefano Bonaccini non può trattenere l'agitazione. La riprova? Quanto accaduto a Omnibus su La7. In un video rilanciato da Fratelli d'Italia su Facebook, l'europarlamentare del Pd si scalda contro Alessandra Sardoni, la conduttrice. "Vuole che le faccia tutto l'elenco? Li conosco tutti. Io sono molto preciso sui numeri, siccome lei ha detto che è una vittoria del centrodestra". E ancora: "Non mi piace essere interrotto. Posso terminare?".

Poi Sardoni cerca di spiegare che nessuno lo interrompe, ma che Bonaccini "è in ritardo". Il riferimento è ai problemi di audio, che però il dem non capisce e sbotta: "In ritardo per problemi tecnici di La7, mi creda. Se vuole le spiego perché sono arrivato in ritardo". Da qui il commento ironico di FdI: "La batosta alle amministrative ha innervosito la sinistra, anche se dovrebbe ormai essere abituata alle sconfitte".

Stefano Bonaccini sbotta contro Sardoni a La7: "Le faccio l'elenco?"

"Dall'atteggiamento di Elly Schlein mi sembrava che a Venezia, e in altri luoghi, vi aspettavate uno sprint per...

Sempre Bonaccini, in un'intervista al Corriere della Sera, in merito alle amministrative ha commentato: "Gli elettori 5 Stelle non hanno dimostrato particolari difficoltà a votare un candidato del Pd nei tanti comuni in cui abbiamo vinto, e lo stesso vale per i nostri ad Avellino. E non è una sorpresa che il M5S non brilli alle amministrative e faccia molto meglio alle politiche. Non esiste un problema M5S, casomai esiste un problema coalizione. È tempo di passare dalla sommatoria delle opposizioni a una vera alleanza, a un progetto alternativo che rafforzi amalgama, profilo e programma".

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