Stefano Bonaccini "nervoso": il video diffuso da FdI e la reazione del dem alle Comunali

Nervosismo a sinistra. Dopo le Comunali Stefano Bonaccini non può trattenere l'agitazione. La riprova? Quanto accaduto a Omnibus su La7. In un video rilanciato da Fratelli d'Italia su Facebook, l'europarlamentare del Pd si scalda contro Alessandra Sardoni, la conduttrice. "Vuole che le faccia tutto l'elenco? Li conosco tutti. Io sono molto preciso sui numeri, siccome lei ha detto che è una vittoria del centrodestra". E ancora: "Non mi piace essere interrotto. Posso terminare?".

Poi Sardoni cerca di spiegare che nessuno lo interrompe, ma che Bonaccini "è in ritardo". Il riferimento è ai problemi di audio, che però il dem non capisce e sbotta: "In ritardo per problemi tecnici di La7, mi creda. Se vuole le spiego perché sono arrivato in ritardo". Da qui il commento ironico di FdI: "La batosta alle amministrative ha innervosito la sinistra, anche se dovrebbe ormai essere abituata alle sconfitte".