Minacce cyber e resilienza industriale: il Forum Cyber 4.0 riunisce a Roma istituzioni e imprese

In uno scenario internazionale caratterizzato dall’aumento delle minacce cyber contro infrastrutture critiche, supply chain industriali e servizi essenziali, torna a Roma il Forum Cyber 4.0, l’appuntamento nazionale dedicato alla cybersicurezza promosso dal Centro di Competenza Cyber 4.0.

L’evento, in programma il 3 e 4 giugno 2026 presso l’Aula Chiesa (Aula 200) dell’Università Luiss (Viale Romania 32), riunirà rappresentanti delle istituzioni, aziende leader, università, centri di ricerca ed esperti del settore per due giornate di confronto sui temi strategici della sicurezza digitale, della resilienza tecnologica e della competitività del sistema Paese.

La cybersicurezza rappresenta oggi uno dei principali fattori abilitanti per la competitività industriale, la continuità operativa delle imprese e la tutela della sovranità tecnologica europea, in un contesto in cui trasformazione digitale e sicurezza delle infrastrutture risultano sempre più interdipendenti.

Cyber 4.0, in linea con la Strategia Nazionale di Cybersicurezza e con il mandato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, opera come polo di trasferimento tecnologico e sviluppo di competenze avanzate a supporto della trasformazione digitale e della resilienza del tessuto produttivo italiano.

“La digitalizzazione sicura è una sfida complessa che necessita di trasferimento tecnologico, inteso non solo come adozione di strumenti, ma come capacità di generare conoscenza e consapevolezza sul valore reale delle tecnologie per il business, sui rischi della digitalizzazione e sulle logiche che sottendono la compliance normativa. Solo così possiamo trasformare la sicurezza da obbligo a leva strategica di competitività per le imprese”, dichiara Paolo Spagnoletti Presidente di Cyber 4.0

Giunto alla sua quarta edizione, il Forum si svolge in una fase cruciale per l’ecosistema europeo della cybersicurezza, segnata dall’attuazione della Direttiva NIS2, dall’introduzione del Cyber Resilience Act e dalla crescente centralità dell’intelligenza artificiale nella protezione dei sistemi digitali, industriali e strategici.

L’edizione 2026 sarà articolata lungo due direttrici principali: da un lato le attività, le priorità e le progettualità sviluppate a livello nazionale; dall’altro le prospettive di cooperazione internazionale in ambito europeo ed extra-UE. Particolare attenzione sarà dedicata al rafforzamento dell’autonomia strategica europea nel dominio cyber e alla collaborazione tra istituzioni, industria e ricerca nel quadro delle iniziative UE.

Al centro del programma temi chiave quali la protezione delle filiere strategiche, la sicurezza delle infrastrutture critiche, la resilienza digitale delle imprese, l’OT security, l’intelligenza artificiale applicata alla cybersecurity, la formazione specialistica e lo sviluppo dell’ecosistema startup.

Ad aprire i lavori, nella mattina del 3 giugno, saranno Paolo Boccardelli, Rettore dell’Università Luiss, il Min. Plen. Diego BRASIOLI, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Prefetto Vittorio Rizzi, Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Previsti inoltre gli interventi di Paola Severino, Presidente della School of Law dell’Università Luiss, e un messaggio del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

“Il Forum rappresenta per noi un momento centrale di confronto e riflessione sul percorso compiuto dal Centro e sulle sfide che ci attendono. Arriviamo infatti alla conclusione di una fase strategica legata al PNRR, che ha consentito una crescita significativa delle nostre capacità, e ci prepariamo ad aprire una nuova stagione di sviluppo – afferma Matteo Lucchetti Direttore Generale Cyber4.0 - Grazie agli strumenti, alle competenze e alle collaborazioni costruite in questi anni, il Centro potrà rafforzare ulteriormente il proprio ruolo nel panorama della cybersecurity, sia a livello nazionale sia internazionale. Dai laboratori e dalle piattaforme congiunte ai progetti nei settori della difesa, dell’aerospazio, della formazione e dell’innovazione, fino alle attività di cooperazione internazionale e cyber capacity building, il Forum sarà l’occasione per condividere visione, risultati e prospettive future”.

Nel corso delle due giornate il Forum approfondirà le principali sfide legate alla protezione delle infrastrutture critiche e delle filiere strategiche, con particolare attenzione ai settori difesa, spazio e dominio marittimo, sempre più esposti ai rischi derivanti dall’integrazione tra sistemi digitali e infrastrutture operative.

Ampio spazio sarà dedicato inoltre all’evoluzione dell’intelligenza artificiale applicata alla cybersecurity, sia come strumento di protezione sia in relazione ai nuovi rischi connessi all’automazione degli attacchi informatici, alla manipolazione informativa e alla tutela dei dati strategici in un contesto geopolitico sempre più complesso.

Il programma ospiterà anche sessioni dedicate alla sicurezza OT nei comparti industriali ad alta intensità tecnologica, ai nuovi requisiti normativi europei e agli strumenti di supporto per PMI e pubbliche amministrazioni. Saranno inoltre presentati laboratori, framework e piattaforme sviluppati nell’ambito delle iniziative PNRR dedicate alla cybersicurezza e all’innovazione tecnologica.

Tra i temi centrali dell’edizione 2026 anche la crescita delle competenze specialistiche e il rafforzamento del trasferimento tecnologico verso il sistema produttivo, elementi considerati sempre più strategici per lo sviluppo dell’ecosistema nazionale della cybersicurezza.

Al Forum parteciperanno rappresentanti di ACN, MIMIT, ENISA, università, centri di ricerca, aziende e operatori di riferimento nei settori cyber, difesa, aerospazio, innovazione digitale e venture capital. Durante l’evento sarà inoltre allestita un’area networking dedicata ai partner e ai progetti sviluppati nell’ecosistema Cyber 4.0.

Il Forum Cyber 4.0 si conferma così uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati alla sicurezza digitale e alla resilienza tecnologica, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese e ricerca in una fase di profonda trasformazione dello scenario internazionale.