Jannik Sinner, la genetica ostacola una macchina perfetta: cosa sta emergendo

Il tennis moderno non perdona più niente, a nessuno. Nemmeno ad un dominatore come Jannik Sinner. Non perdona un calo di energie che poi diventa un vuoto improvviso ed una crisi che trasforma una partita chiusa in un enigma sportivo e non solo. Perché quanto accaduto sullo Chatrier non è usuale, anzi: non si era mai visto un numero uno del mondo avanti 6-3 6-2 5-1, in pieno controllo, perdere diciotto punti consecutivi e poi essere eliminato in uno Slam. Juan Manuel Cerundolo, che fino a quel momento stava soltanto onorando il campo, anche in maniera piuttosto deludente, ha così firmato la vittoria della vita.
E quindi, cosa è successo davvero? Jannik ha escluso che il caldo sia stato la causa del crollo. Ha ammesso che faceva caldo, ma ha anche spiegato che il caldo di Parigi non è quello di New York, Cincinnati, Melbourne o Indian Wells, dove sul cemento il calore risale dal campo e diventa un avversario in più. Eppure la coincidenza non può essere liquidata con una scrollata di spalle. La partita è iniziata a mezzogiorno, nella giornata più rovente del torneo, con la temperatura presto oltre i 30 gradi. Nelle stesse ore, in altri campi, altri giocatori hanno accusato malesseri, fino all’immagine di Jakub Mensik costretto a lasciare il campo in barella. Non basta forse per emettere sentenze, ma è lecito porsi domande.
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Sinner, del resto, non è nuovo a episodi di fragilità fisica nei momenti estremi. Senza andare troppo indietro: Medvedev a Roma, Spizzirri in Australia a gennaio, Shanghai con Griekspoor, fino alla finale di Cincinnati, quando con Alcaraz si fermò dopo cinque game. Ogni volta contesto diverso, superficie diversa, spiegazione diversa con tanti indizi, più di tre, che fanno una prova. E nell’era del tennis feroce, con calendari compressi, e partite negli Slam da tre su cinque, quella traccia non può essere ignorata.
ALLO SBARAGLIO
Poi c’è l’altra questione: il Roland Garros sta davvero proteggendo i giocatori o li sta mandando al rogo quando il sole picchia sui campi? Parigi una Extreme Heat Policy ce l’ha. L’indicatore è il WBGT, un parametro che somma temperatura, umidità, vento e irraggiamento.
La prima soglia, 30.1, introduce una pausa dopo il secondo set nei match femminili e dopo il terzo in quelli maschili. La seconda, 32.2, prevede sospensione e chiusura dei tetti su Chatrier e Lenglen. Tetti che però non sigillano gli stadi come abbiamo visto in Australia: fanno ombra, ma non raffreddano. Sono parametri alti, forse troppo alti per il tennis e il clima che è oggi e che sarà in futuro. Il punto non è sterilizzare il gioco, ma evitare che lo spettacolo si trasformi in resistenza al limite; deve essere straordinarietà, non l’ordinario.
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Infine resta Sinner, restano i suoi colori e quel binomio capello rosso e carnagione chiara, che secondo studi scientifici è più soggetta alle crisi di calore, a causa della mutazione del genere MC1R che, con l’alzarsi delle temperature, attiva i ricettori del dolore. È giusto che si indaghi nel suo team (previsto un giro al J-Medical) e che lo stesso protegga la sua privacy.
Le indicazioni passate c’erano tutte, oggi sono certezze: la macchina perfetta non è invincibile, ha bisogno di prevenzione e forse nuove strategie, questa volta non tecniche, ma fisiche, perché il Roland Garros, l’obiettivo dell’anno, è scappato via, ma Wimbledon è dietro l’angolo. E lì Sinner dovrà arrivare non solo con il tennis, ma anche con delle risposte. La sfida da affrontare è forse la più complessa, ma la sua storia insegna, che è sempre tornato in campo più forte, battendo con freddezza tutto. Stavolta, si spera, anche il caldo.