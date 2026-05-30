Jannik Sinner, la genetica ostacola una macchina perfetta: cosa sta emergendo

Il tennis moderno non perdona più niente, a nessuno. Nemmeno ad un dominatore come Jannik Sinner. Non perdona un calo di energie che poi diventa un vuoto improvviso ed una crisi che trasforma una partita chiusa in un enigma sportivo e non solo. Perché quanto accaduto sullo Chatrier non è usuale, anzi: non si era mai visto un numero uno del mondo avanti 6-3 6-2 5-1, in pieno controllo, perdere diciotto punti consecutivi e poi essere eliminato in uno Slam. Juan Manuel Cerundolo, che fino a quel momento stava soltanto onorando il campo, anche in maniera piuttosto deludente, ha così firmato la vittoria della vita.

E quindi, cosa è successo davvero? Jannik ha escluso che il caldo sia stato la causa del crollo. Ha ammesso che faceva caldo, ma ha anche spiegato che il caldo di Parigi non è quello di New York, Cincinnati, Melbourne o Indian Wells, dove sul cemento il calore risale dal campo e diventa un avversario in più. Eppure la coincidenza non può essere liquidata con una scrollata di spalle. La partita è iniziata a mezzogiorno, nella giornata più rovente del torneo, con la temperatura presto oltre i 30 gradi. Nelle stesse ore, in altri campi, altri giocatori hanno accusato malesseri, fino all’immagine di Jakub Mensik costretto a lasciare il campo in barella. Non basta forse per emettere sentenze, ma è lecito porsi domande.