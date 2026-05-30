Augusta Montaruli contro Giuseppe Conte: "Gli diamo una notizia, l'era dei monologhi e del pensiero unico è finita"

Parole che hanno innescato la replica immediata della vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Per Montaruli, l'affondo contro Confindustria avrebbe una motivazione ben precisa: "Attacca Confindustria solo perché ha certificato l’eccellente lavoro del Governo Meloni sul Pnrr . Chi non dice quello che vuole lui va censurato e delegittimato, in perfetto stile 5 Stelle".

Lo scontro si è acceso dopo le dichiarazioni dell'ex presidente del Consiglio durante la trasmissione Tagadà su La7. Nel mirino di Conte è finita Confindustria, accusata di aver mantenuto un atteggiamento troppo morbido nei confronti dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni . Secondo il leader grillino, i vertici dell'associazione degli industriali sarebbero " stati buonissimi in questi anni con il governo Meloni. Parlando con gli imprenditori, credo che il vertice di Confindustria non abbia rappresentato adeguatamente gli interessi delle imprese".

La parlamentare di FdI ha poi allargato il campo della critica, evocando la stagione della pandemia e le scelte adottate dall'allora governo Conte. "Probabilmente – ha aggiunto Montaruli parlando di Conte – prende il sopravvento la profonda nostalgia dei tempi in cui decideva le vite degli italiani a colpi di Dpcm, chiudeva le aziende per decreto e pretendeva di governare la Nazione a reti unificate, ha lasciato in dote all’Italia il disastro dei bonus edilizi e la retorica della decrescita felice".

Infine la stoccata conclusiva: "Diamo a Conte una notizia – ha concluso la deputata di FdI – l’era dei monologhi e del pensiero unico è finita, e la sua pretesa di fare il censore del mondo produttivo solo per colpire pretestuosamente Giorgia Meloni e il governo è ridicola anche perché va sempre a vuoto".