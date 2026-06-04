Welfare aziendale, Mediatip chiude il 2025 con un fatturato di 10 milioni di euro e nel 2026 cresce del 30%

In un mercato del welfare aziendale sempre più centrale nelle politiche di compensazione delle imprese, Mediatip Srl chiude il 2025 con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro, in crescita del 21%, e apre il 2026 con un incremento del 30% del giro d’affari nel primo quadrimestre. Il dato si inserisce in un contesto in evoluzione: in Italia operano oltre 100 operatori nel welfare aziendale, ma più del 90% si configura come rivenditore di piattaforme sviluppate da multinazionali. Mediatip rappresenta una delle poche realtà - circa cinque a livello nazionale - a disporre di un software proprietario, ed è l’unica ad affiancare ai servizi welfare anche soluzioni dimarketing a supporto delle aziende partner.

Da un lato l’abbattimento del cuneo fiscale con consulenza e strumenti per diminuire il costo del personale e quindi ottenere risparmi. Dall’altra il web marketing con la consulenza e i servizi per aumentare le vendite. Negli ultimi quattro anni, la società - proprietaria dei marchi Media Consulting, Welfare Group, Tippest e TeamBiz - ha mantenuto una crescita a doppia cifra, passando da un fatturato di 3,8 milioni di euro agli attuali livelli. Migliorano anche i principali indicatori economici, con giro d’affari a 10,2 milioni di euro ed EBITDA in aumento da 370.000 a 500.000 euro. La crescita è sostenuta in modo equilibrato dalle due aree strategiche: welfare aziendale e servizi legati all’ottimizzazione del costo del lavoro e al web marketing. Un modello integrato che punta adifferenziarsi rispetto ai grandi operatori internazionali. Elemento distintivo è lo sviluppo del “Local Welfare”, un approccio che mira a generare ricadute positive sui territori, coinvolgendo anche il commercio locale.