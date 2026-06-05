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SELVAGGIA LUCARELLI E ALVIN ALLA GUIDA DELLA NUOVA EDIZIONE DE “L'ISOLA DEI FAMOSI”

venerdì 5 giugno 2026
SELVAGGIA LUCARELLI E ALVIN ALLA GUIDA DELLA NUOVA EDIZIONE DE “L'ISOLA DEI FAMOSI”

1' di lettura

Saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin a condurre la prossima edizione de L'Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 nel corso delle prossime stagioni.

Le registrazioni del programma prenderanno il via a breve nelle Filippine, nuova cornice di uno dei format più amati dal pubblico italiano. Insieme, Selvaggia Lucarelli e Alvin accompagneranno concorrenti e telespettatori nel racconto di questa nuova avventura.

La scelta di Selvaggia Lucarelli nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo. Alvin, volto storico de “L'Isola dei Famosi” e presenza ormai profondamente legata all'identità del programma, garantirà continuità, esperienza e conoscenza del format.

Ulteriori dettagli sul cast e sulle novità di questa edizione de “L'Isola dei Famosi”, format Banijay Italia, saranno resi noti nelle prossime settimane.

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