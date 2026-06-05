CONSEGNATI I PREMI DE SANCTIS 2026 NELLA SALA POLIFUNZIONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, TRA SPORT, RISPETTO E LEGALITÀ

Premiati: Alessandro Del Piero, ex capitano della Juve, Federica Brignone, Chiara Mazzel, i soccorritori finlandesi che alle Maldive hanno recuperato i corpi degli italiani dispersi in quelle acque, Tommaso Fumagalli e il Parma Calcio. Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha sottolineato: «Abbiamo bisogno di buoni esempi e di persone capaci di essere grandi anche sottovoce».

Presenti anche il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro. Tra i più emozionati Alessandro Del Piero, premiato con questa motivazione: per aver incarnato, nel corso della sua carriera sportiva e personale, i valori della lealtà e della responsabilità sociale. «La terza mancata qualificazione ai Mondiali è stata quasi un incubo», ha dichiarato Del Piero, «ma il mondo del calcio è cambiato, dobbiamo cercare di essere propositivi, però ci deve anche essere un buon impegno da parte di tutti per migliorare la nostra situazione, qualificandoci alla prossima occasione». Premio De Sanctis anche a Federica Brignone per gli straordinari risultati ottenuti. Protagonista dei Giochi Olimpici di Cortina 2026, ha vinto due medaglie d'oro: «Le Olimpiadi in casa erano un grande sogno», ha detto, «e ho lavorato ogni giorno per esserci». Bellissimo e di grande impatto l'incontro con Chiara Mazzel, che dopo la perdita della vista causata da un glaucoma, ha trasformato la sua vita attraverso lo sci alpino, intrecciando con le sue guide un rapporto di rispetto e di amicizia. Dedicato un riconoscimento al ricordo di Alex Zanardi, figura importante dello sport italiano. Il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana è stato consegnato al sub finlandese Patrik Grönqvist. che ha trovato i giovani morti alle Maldive. È un uomo elegante, dal fisico sportivo, alto circa 1,90 metri. È riservato e non parla italiano. Quando lo ringraziano per l'opera svolta in quel luogo oscuro e profondo, lui risponde: «Sono io che ringrazio voi». A condurre la cerimonia è stato il direttore di Rai Sport Marco Lollobrigida. Presente anche la giuria formata da Gabriella Palmieri Sandulli, la giuria è formata anche da Andrea Abodi, Gianni Letta, Marco Mezzaroma, Michele Uva, Giuseppe Chinè, Marco Tardelli, Flavio Siniscalchi, Chiara Palermo, Gianfranco Coppola.