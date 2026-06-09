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Alma rafforza la presenza internazionale: entra nel FinTech Lawyers Network come rappresentante dell’Italia

martedì 9 giugno 2026
Alma rafforza la presenza internazionale: entra nel FinTech Lawyers Network come rappresentante dell’Italia

1' di lettura

Alma Società tra Avvocati, studio legale di riferimento in Italia nei settori FinTech & Payments Regulation, entra in FinTech Lawyers Network (FLN), prestigiosa rete internazionale che riunisce studi legali specializzati nei comparti FinTech, Digital Payments, Digital Assets e Financial Services. Alma, con gli avvocati Marco Zechini (Equity Partner) e Sergio Visalli (Of Counsel), entra nel Network in rappresentanza dell’Italia.

L’ingresso nel FinTech Lawyers Network consolida ulteriormente il posizionamento internazionale di Alma Società tra Avvocati, favorendo lo sviluppo di nuove sinergie e collaborazioni in un comparto in costante evoluzione, caratterizzato da una crescente integrazione tra innovazione tecnologica e servizi finanziari.

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