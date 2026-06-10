GREGORY PORTER IN CONCERTO

Il suggestivo contesto del Gran Parterre nei Giardini della Reggia ospita anche quest’anno la grande musica jazz internazionale per la terza edizione di JAZZARÌA, i concerti jazz alla Reggia di Venaria. Domenica 26 luglio, in collaborazione con Blue Note Milano, JAZZARÌA 2026 presenta l’inconfondibile voce di Gregory Porter, uno dei cantanti jazz e soul più apprezzati al mondo, in un imperdibile concerto sotto le stelle caratterizzato da uno sfondo scenico d’eccezione: le eleganti linee architettoniche della Reggia di Venaria. Ad accompagnare sul palco il celebre cantautore californiano, poi trasferitosi a New York e vincitore di numerosi premi e riconoscimenti, una band composta da Chip Crawford (Piano), OndreJ Pivec (Hammond), Emanuel Harrold (Drums), Tivon Pennicott (Sax/Horns), Jahmal Nichols (Bass).

Anche quest’anno JAZZARÌA rappresenta un’anteprima delle Sere d’Estate alla Reggia - le aperture estive serali della Reggia, delle mostre e dei Giardini fino alle ore 23 – e rientra nell’ambito di Blue Note Off, il format nato con l’obiettivo di portare la grande musica proposta dal celebre jazz club fuori dalla sua sede milanese. Gli spettatori del concerto di Gregory Porter non avranno solo l’occasione di ascoltare ottima musica, ma potranno anche visitare la Reggia e godersi un aperitivo presso la Caffetteria degli Argenti by Alfredo Russo, con affaccio sugli splendidi Giardini in attesa dell’inizio dei concerti.

Il biglietto del concerto infatti include anche l’ingresso e la visita al Piano Nobile, ai Giardini e alle mostre in corso a partire dalle ore 18.30 e fino all’inizio dei concerti alle ore 21.45, consentendo al pubblico di ammirare i capolavori architettonici della Reggia, passeggiare nei i vasti Giardini nel cuore della loro fioritura e visitare la mostra Regine in Scena. L’arte del costume italiano tra cinema e teatro e la mostra fotografica Robino. Eredità visive di tre generazioni. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Teatro della Concordia di Venaria Reale. Sarà comunque possibile visitare il Piano Nobile della Reggia e i Giardini a partire dalle ore 18.30 del giorno del concerto, oppure scegliere di effettuare la visita un giorno successivo (entro il 31 agosto). L’evento è realizzato con il supporto di Radio Monte Carlo, radio ufficiale di JAZZARÌA 2026.