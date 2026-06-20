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DELTA HOTELS BY MARRIOTT GIARDINI NAXOS RINNOVA IL SUO LEGAME CON TAOBUK E OSPITA LA CENA DI GALA DELL’EDIZIONE 2026

La struttura conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per i grandi appuntamenti culturali del territorio, accogliendo ospiti e protagonisti della XVI edizione del Taormina International Book Festival dedicata al tema della “Fiducia”
sabato 20 giugno 2026
DELTA HOTELS BY MARRIOTT GIARDINI NAXOS RINNOVA IL SUO LEGAME CON TAOBUK E OSPITA LA CENA DI GALA DELL’EDIZIONE 2026

2' di lettura

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos e Taobuk - Taormina International Book Festival, una sinergia che conferma il valore dell’incontro tra ospitalità, cultura e territorio.
In occasione della sedicesima edizione della manifestazione, dedicata al tema della “Fiducia”, il Delta Hotels Giardini Naxos ha ospitato la tradizionale cena di gala, accogliendo ospiti, protagonisti della scena culturale internazionale, istituzioni e rappresentanti del mondo dell’informazione in una cornice d’eccellenza affacciata sul Mediterraneo.
La serata ha rappresentato un momento di condivisione e relazione, nel quale l’ospitalità si è fatta linguaggio capace di creare connessioni, valorizzando l’identità del territorio e la vocazione internazionale della Sicilia. Un’esperienza che si inserisce perfettamente nel percorso di dialogo promosso da Taobuk, che quest’anno ha scelto di porre al centro della riflessione il concetto di fiducia come elemento fondante delle relazioni umane, sociali e culturali.

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Attraverso l’accoglienza, l’atmosfera e l’esperienza gastronomica proposta agli ospiti, il Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos ha voluto offrire un racconto autentico del territorio, trasformando la convivialità in un’occasione di incontro tra culture, sensibilità e visioni differenti.
“La collaborazione con Taobuk rappresenta per noi molto più di una partnership: è un progetto che esprime una visione condivisa in cui ospitalità e cultura diventano strumenti di dialogo e valorizzazione del territorio”, dichiara Pippo Russotti, Managing Director del Gruppo Russotti Gestioni Hotels. “Il tema della Fiducia scelto per questa edizione richiama un valore essenziale anche per il nostro settore: la capacità di costruire relazioni solide e durature, creare esperienze autentiche e generare connessioni tra persone, comunità e luoghi. Siamo orgogliosi di continuare a sostenere iniziative che contribuiscono a rafforzare il posizionamento della Sicilia come destinazione culturale di respiro internazionale.”
La collaborazione tra Taobuk e Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos si inserisce nel più ampio impegno del Gruppo Russotti Gestioni Hotels volto a promuovere un modello di ospitalità aperto alla cultura e al dialogo, trasformando gli hotel in luoghi di esperienza, incontro e valore condiviso.

Situato sulla baia di Giardini Naxos, a pochi chilometri da Taormina e dall’Etna, il Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos si conferma così protagonista degli appuntamenti che contribuiscono a rafforzare l’attrattività internazionale della Sicilia, valorizzandone patrimonio, identità e capacità di accoglienza.
 

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