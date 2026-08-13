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Brooklyn Beckham, cuoce la pasta con l'acqua di mare? Travolto dagli insulti

di Lorenzo Pastugliagiovedì 13 agosto 2026
Brooklyn Beckham, cuoce la pasta con l'acqua di mare? Travolto dagli insulti

2' di lettura

Brooklyn Beckham finisce al centro delle polemiche per un piatto di spaghetti preparato in barca, ma non è la ricetta ad aver fatto discutere. A scatenare le critiche è stata infatti la scelta di utilizzare direttamente l'acqua del mare per cuocere la pasta. Il figlio di David e Victoria Beckham, appassionato di cucina e da tempo interessato al mondo degli chef, ha mostrato tutto in un video pubblicato su TikTok.

A bordo dell'imbarcazione, Beckham prende una pentola, la riempie immergendola in mare e poi la porta a ebollizione. A quel punto arrivano gli spaghetti, prima di essere conditi con la salsa piccante del suo brand Cloud23. Il video è diventato rapidamente bersaglio dei commenti degli utenti, che hanno ironizzato sulla scelta: "sentore di carburante di barca bruciato”. Il problema, però, non è soltanto il rischio di trovare un gusto poco piacevole nella pasta. L'acqua marina non è adatta a essere utilizzata per cucinare o lavare alimenti. Può contenere batteri, virus, microplastiche, idrocarburi, escrementi o urine lasciate da persone durante il bagno, oltre ad altre sostanze inquinanti e contaminanti provenienti dagli scarichi delle imbarcazioni.

Non è nemmeno la prima volta che Beckham sceglie una strada simile. Già lo scorso anno aveva pubblicato una ricetta nella quale utilizzava ancora una volta l'acqua del mare. E ogni estate i social tornano a riempirsi di video di persone che immergono in acqua friselle, mozzarelle o altri alimenti prima di mangiarli. Anche lo chef Max Mariola, recentemente alle Hawaii, ha scherzato sull'argomento dopo aver sciacquato dello zenzero in mare: "Vi faccio vedere cosa c'è a riva. Coralli. Coralli ovunque". Una battuta per mostrare la pulizia di quelle acque, ma che non cambia la questione generale. Per Beckham, insomma, l'idea era probabilmente quella di costruire un contenuto estivo e perfetto per i social. Ma stavolta il video gli si è ritorto contro: bella location, piatto italiano e salsa del suo marchio, ma un ingrediente decisamente da lasciare in mare.

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brooklyn beckham

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