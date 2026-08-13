Brooklyn Beckham, cuoce la pasta con l'acqua di mare? Travolto dagli insulti

Brooklyn Beckham finisce al centro delle polemiche per un piatto di spaghetti preparato in barca, ma non è la ricetta ad aver fatto discutere. A scatenare le critiche è stata infatti la scelta di utilizzare direttamente l'acqua del mare per cuocere la pasta. Il figlio di David e Victoria Beckham, appassionato di cucina e da tempo interessato al mondo degli chef, ha mostrato tutto in un video pubblicato su TikTok.

A bordo dell'imbarcazione, Beckham prende una pentola, la riempie immergendola in mare e poi la porta a ebollizione. A quel punto arrivano gli spaghetti, prima di essere conditi con la salsa piccante del suo brand Cloud23. Il video è diventato rapidamente bersaglio dei commenti degli utenti, che hanno ironizzato sulla scelta: "sentore di carburante di barca bruciato”. Il problema, però, non è soltanto il rischio di trovare un gusto poco piacevole nella pasta. L'acqua marina non è adatta a essere utilizzata per cucinare o lavare alimenti. Può contenere batteri, virus, microplastiche, idrocarburi, escrementi o urine lasciate da persone durante il bagno, oltre ad altre sostanze inquinanti e contaminanti provenienti dagli scarichi delle imbarcazioni.

Non è nemmeno la prima volta che Beckham sceglie una strada simile. Già lo scorso anno aveva pubblicato una ricetta nella quale utilizzava ancora una volta l'acqua del mare. E ogni estate i social tornano a riempirsi di video di persone che immergono in acqua friselle, mozzarelle o altri alimenti prima di mangiarli. Anche lo chef Max Mariola, recentemente alle Hawaii, ha scherzato sull'argomento dopo aver sciacquato dello zenzero in mare: "Vi faccio vedere cosa c'è a riva. Coralli. Coralli ovunque". Una battuta per mostrare la pulizia di quelle acque, ma che non cambia la questione generale. Per Beckham, insomma, l'idea era probabilmente quella di costruire un contenuto estivo e perfetto per i social. Ma stavolta il video gli si è ritorto contro: bella location, piatto italiano e salsa del suo marchio, ma un ingrediente decisamente da lasciare in mare.