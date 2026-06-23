Periferie, Domenico Mastrolitto, DG Campus Bio-Medico Spa:“Rigenerazione urbana e centralità della persona alla base del nostro modello”

“È necessario superare una visione emergenziale dei fenomeni urbani. La sicurezza non può essere considerata solo un tema settoriale ma riguarda la socialità, lo studio e l’abitabilità dei luoghi. Le periferie rappresentano uno spazio decisivo per costruire coesione sociale e benessere diffuso. In questo senso Trigoria rappresenta un caso particolarmente significativo: ha vissuto importanti trasformazioni e oggi si confronta con temi complessi legati alla mobilità e alla limitata presenza di spazi di aggregazione”. Lo ha dichiarato Domenico Mastrolitto, Direttore Generale di Campus Bio-Medico Spa, intervenuto in audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta della Camera sulla sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

“In questi trent’anni - ha sottolineato Mastrolitto - il Campus ha realizzato numerose iniziative investendo in ricerca, occupazione qualificata, assistenza sanitaria e tecnologie, sviluppando un ecosistema integrato con studenti, medici e professionisti. Oggi questa visione trova espressione nel programma di sviluppo del Social Green Masterplan, un modello di rigenerazione urbana che punta a realizzare una moderna città-parco fondata sulla centralità della persona. Il principio guida è la sostenibilità umana in ottica One Health. Il Masterplan, costruito attraverso un percorso di ascolto delle comunità locali, prevede nuovi spazi dedicati alla cultura, allo sport, alla socialità e alla relazione con il territorio al servizio del quartiere”.

Per Mastrolitto: “La qualità dello spazio urbano incide direttamente sulla percezione di sicurezza dei cittadini. Rigenerare una periferia significa restituire relazioni e opportunità prevenendo il degrado urbano. La sfida è trasformare le periferie in risorse strategiche, abbattendo i confini tra quartieri, culture e comunità, verso una città ‘a costellazione’, fatta di quartieri interconnessi con identità e servizi propri. In questo quadro - ha concluso Mastrolitto - l’alleanza tra pubblico e privato riveste un ruolo fondamentale, insieme a una burocrazia più efficiente e a tempi certi per lo sviluppo di collaborazioni stabili. Il dialogo tra Campus Bio-Medico Spa e le istituzioni rappresenta un modello di governance e pianificazione partecipata e condivisa. La sicurezza nasce dalla presenza di scuole, università, trasporti e verde urbano e dalla capacità di trasformare territori fragili in comunità vive”.