C'è un Fassino campano che imbarazza il Pd

Nel Pd si continua a fare “spesa proletaria”. Specie quando si tratta di cura del corpo. Se per l’ex segretario dem Fassino, furtivo fu il profumo in aeroporto (reato poi estinto con 500 euro di ammenda), in provincia di Napoli galeotta fu la schiuma da barba Proraso. Prodotto prediletto dal presidente Dem di Marigliano, prelevato - stando al racconto della titolare del negozio “Lustro e pulito” - senza pagare da parte dell’esponente Pd, Sebastiano Napolitano. A sinistra, evidentemente, farsi belli e profumosi va bene.

Purché sia a costo zero. La vicenda, raccontata dal quotidiano Le Cronache, si sarebbe consumata in un negozio di Mariglianella. Secondo la ricostruzione della titolare, supportata dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza, il cliente avrebbe gironzolato tra gli scaffali fingendo di osservare la merce, avrebbe preso il prodotto e si sarebbe diretto verso l’uscita senza passare dalla cassa. La titolare racconta di aver chiesto più volte se il prodotto fosse stato pagato, senza ottenere – a suo dire – una risposta convincente. Da lì la decisione di verificare le registrazioni delle telecamere e, successivamente, di pubblicare il video sui social, accompagnandolo con uno sfogo che in poche ore ha acceso il dibattito online dove, come è giusto ricordare, non è opportuno fare processi sommari. Saranno eventuali accertamenti a chiarire cosa sia realmente accaduto e se vi sia stato un semplice malinteso oppure altro. Resta però l’effetto mediatico della vicenda.

Al Pd, già maestro nel complicarsi la vita da solo, mancava soltanto il “Proraso-gate”. Una storia così simile (anche se in formato provinciale e low cost) allo scandalo che coinvolse il più noto ex sindaco di Torino, entrambi capaci di generare ondate di imbarazzo umano oltre che, ovviamente, politico. D’altronde è difficile immaginare un danno d’immagine più sproporzionato rispetto al valore così scarso dell’oggetto in ballo. Per una confezione di sapone da barba, il centrosinistra campano rischia di ritrovarsi impantanato in giorni di polemiche, meme e ironie social. Perché in politica vale una regola antica: spesso non sono i grandi scandali a fare più male, ma le piccole storie come questa che sembrano uscite da una commedia all’italiana. Di fronte alla quale un altro grande partenopeo, Totò, avrebbe apostrofato il politico con una sua massima: signori si nasce e il Napolitano dei poveri, se fosse confermato il furtarello, evidentemente non lo nacque.