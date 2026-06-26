Riduci i consumi usando la giusta fascia oraria

Ci sono momenti della giornata in cui usare l’energia può essere più conveniente: quando la produzione da fonti rinnovabili è più alta e la rete è meno sollecitata, spostare alcuni consumi domestici può aiutare il cliente a risparmiare e a usare meglio l’energia disponibile. In questo contesto nasce Happy Hours, l'iniziativa di Enel, riservata ai clienti iscritti al programma fedeltà EnelTiPremia, che collega lo spostamento dei consumi domestici in fasce orarie specifiche a uno sconto sul prezzo luce in bolletta.

Perché l’orario in cui si consuma energia conta per la rete



I consumi elettrici non sono distribuiti in modo uniforme durante l'arco della giornata: nelle ore serali la richiesta energetica è elevata, mentre nelle ore centrali l'offerta è maggiore grazie alla produzione da fonti rinnovabili e il costo dell'energia sul mercato è generalmente più basso. Spostare alcune attività domestiche, come lavatrice o lavastoviglie, nelle fasce in cui l’energia disponibile è maggiore può quindi generare un beneficio doppio: per il cliente, che può ottenere uno sconto in bolletta, e per il sistema elettrico, che viene utilizzato in modo più equilibrato.