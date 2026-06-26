Santa Lucia, inchiesta sul dissesto finanziario: spariti 21 milioni di euro, tre persone indagate

Nel giorno in cui si è definito il passaggio dell'Irccs Santa Lucia alla nuova proprietà pubblica, la Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni e sequestri negli uffici dell'istituto romano. L'inchiesta della Procura di Roma punta a chiarire le cause che hanno portato uno dei principali centri italiani di neuroriabilitazione e ricerca al dissesto finanziario e alla successiva amministrazione straordinaria. L'attività investigativa si è svolta nelle stesse ore in cui veniva formalizzato il salvataggio dell'ospedale da parte di Regione Lazio, Inail ed Enea Tech e Biomedical, segnando un momento di forte valore simbolico tra il rilancio dell'istituto e l'accertamento delle responsabilità legate alla sua crisi.

Al centro dell'indagine - come riportato da Repubblica - figurano Maria Adriana Amadio, presidente della Fondazione Santa Lucia, Edoardo Alesse, direttore generale, ed Elisabetta Alesse, componente del consiglio di amministrazione. I tre sono indagati, a vario titolo, per bancarotta fraudolenta per distrazione, false comunicazioni sociali e altri reati previsti dal Codice della crisi d'impresa.

Secondo l'ipotesi della Procura, il dissesto della fondazione non sarebbe stato causato da una crisi improvvisa, ma sarebbe il risultato di una gestione che avrebbe comportato il trasferimento di circa 21 milioni di euro dalla Fondazione Santa Lucia all'Immobiliare Maria Adriana, società proprietaria degli immobili del complesso sanitario e amministrata, secondo gli atti, dagli stessi soggetti che ricoprivano ruoli di vertice nella fondazione.

Gli investigatori ipotizzano che, nonostante le difficoltà economiche dell'Irccs, siano state destinate risorse alla società immobiliare attraverso anticipazioni dei canoni di locazione, interventi di manutenzione e altri esborsi ritenuti non funzionali agli interessi della fondazione. È proprio su questo presunto trasferimento di risorse che si fonda l'accusa di bancarotta per distrazione. La gravità della situazione emergerebbe anche dai dati patrimoniali: già nel 2023 il patrimonio netto della fondazione risultava negativo per circa 144 milioni di euro, un quadro che avrebbe reso inevitabile il ricorso all'amministrazione straordinaria.

L'inchiesta si concentra inoltre sui bilanci della fondazione a partire dal 2017. Secondo gli inquirenti, i documenti contabili avrebbero rappresentato una situazione economica più favorevole rispetto a quella reale, indicando crediti e ricavi nei confronti della Regione Lazio che avrebbero avuto scarse possibilità di essere effettivamente riscossi, attenuando così la percezione della reale entità della crisi.

Le contestazioni riguardano esclusivamente fatti precedenti al commissariamento e fanno riferimento a condotte che, secondo la Procura, avrebbero contribuito al progressivo aggravamento della situazione finanziaria dell'istituto. Mentre il Santa Lucia continuava a beneficiare di risorse pubbliche per garantire l'attività sanitaria e assistenziale, parte delle disponibilità economiche sarebbe stata destinata, secondo l'ipotesi accusatoria, alla società immobiliare collegata.

La coincidenza tra il completamento del passaggio dell'ospedale alla gestione pubblica e l'avvio delle perquisizioni sottolinea il doppio percorso che oggi interessa il Santa Lucia: da un lato il tentativo di assicurare continuità e futuro a una struttura sanitaria di rilevanza nazionale, dall'altro l'accertamento delle eventuali responsabilità nella gestione che ha preceduto il dissesto.