Pd, ai big la camorra è sfilata sotto il naso

Il Pd trema. Almeno in Campania. E nel partito cominciano a manifestarsi i primi malumori verso una dirigenza nazionale che non ha minimamente vigilato sulla composizione delle liste. Qualcuno dovrà cominciare a prendersi qualche responsabilità, dicono. Le amministrazioni capitanate dai dem stanno cadendo una dopo l’altra come in un domino: i comuni di Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Pagani e Sarno sono già stati sciolti. E l’ombra del commissariamento inizia ad aleggiare su Portici, San Giuseppe Vesuviano ed Ercolano, città in cui si è votato appena un mese fa. Tutta colpa delle frequentazioni, quantomeno sconvenienti, di alcuni consiglieri e membri delle giunte rosse.

La situazione più critica per i vertici del Partito democratico è al momento quella di Ercolano. I neo consiglieri Nancy Scognamiglio e Marco Cozzolino sono stati immortalati a una cena - le cui immagini sono state rilanciate da Napoli Today - a cui ha preso parte anche Natale Suarino, pluripregiudicato legato al clan camorristico dei Suarino.