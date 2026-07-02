I binari uniscono il Mezzogiorno Parte il Frecciarossa Napoli-Lecce

Ha debuttato ieri il Frecciarossa diretto Lecce – Bari - Napoli, il nuovo servizio di Trenitalia (Gruppo FS) che collegherà il Salento con il capoluogo campano senza cambi grazie all’attivazione della Variante Cancello (realizzata da Webuild per Rfi) sulla Nuova Linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari. A presentarlo in anteprima alla stazione di Bari Centrale il sindaco di Bari, Vito Leccese, il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e l’Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Regione Puglia, Raffaele Piemontese, accolti dal direttore Alta Velocità Trenitalia, Simone Gorini, e dal Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del Gruppo FS, Giuseppe Inchingolo. «Questo nuovo collegamento consente di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza. Una prima fase rispetto ai lavori che riduce gradualmente i tempi di percorrenza fra le due città. Trenitalia si farà trovare pronta con i suoi treni Frecciarossa grazie a un'offerta di servizi sempre più ampia e diversificata parallelamente alle prossime attivazioni infrastrutturali», ha spiegato il direttore Alta Velocità Trenitalia, Simone Gorini.

«Accorciare le distanze tra Bari e Napoli non significa soltanto ridurre i tempi di viaggio, ma rafforzare un asse strategico del Mezzogiorno, mettere in connessione due grandi aree metropolitane e creare nuove opportunità di sviluppo, lavoro e investimenti. Serve ancora tempo per accorciare davvero le distanze tra Napoli e Bari, ma questo rappresenta un primo passo nella giusta direzione. È un passaggio decisivo verso un Sud più vicino, più competitivo e più coeso. E la presenza del sindaco di Napoli e Presidente ANCI Gaetano Manfredi è una conferma di questa alleanza con cui sostenere sviluppo, crescita e nuove opportunità per i territori e su cui è necessario continuare a investire con continuità e visione», ha aggiunto il Sindaco di Bari, Vito Leccese. Mentre per il primo cittadino di Lecce, Adriana Poli Bortone, «il collegamento diretto con Napoli, con un moderno Frecciarossa, avvicina Lecce al Meridione e al resto d'Italia. Sono certa che il nuovo servizio avrà certamente ricadute positive sin da subito sul turismo e sull'economia del territorio provinciale, portando nuove occasioni di sviluppo e accelerando quella crescita che tutti auspichiamo». In festa anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. «Questo nuovo treno», ha spiegato, «avrà un grande impatto sullo sviluppo del Mezzogiorno, di cui l'asse Napoli - Bari rappresenta una direttrice fondamentale. Riduce il gap infrastrutturale col Nord e crea ulteriori opportunità di crescita per un Mezzogiorno che già sta crescendo molto da tanti punti di vista». Ma non è finita. Prossima tappa la possibilità di percorrere la tratta ferroviaria Napoli- Bari in due ore. Per Inchingolo il 2029 può essere titenuta una data plausibile di inizio.

«Riteniamo di aver rispettato le date di scadenza nonostante i progetti siano molto complessi a causa dell'orografia», ha spiegato Inchingolo. «Contiamo di rispettare i tempi anche nella consegna della Napoli - Bari. Cinquantacinque chilometri sono già stati attivati, altri sono pronti per l'attivazione. Abbiamo i 27 chilometri di galleria che sono l'ultimo step ma siamo pronti a farlo. Oggi è una giornata storica - ha proseguito in riferimento al Frecciarossa Napoli Lecce che passa anche da Bari - perché la foto racconta dei tre sindaci di Lecce, Bari e Napoli che vengono unite grazie a Ferrovie dello Stato». Il Frecciarossa collegherà quotidianamente Lecce a Napoli e viceversa, senza cambi e con fermate intermedie a Brindisi, Bari, Barletta, Foggia, Benevento, Afragola. Da Napoli ogni giorno si partirà alle 6.45. La tratta Lecce-Napoli sarà coperta in 5 ore complessive. «Eliminando la discesa a Caserta e collegando in linea retta Napoli, Napoli-Afragola, Benevento, Foggia, Barletta, Bari, Brindisi e Lecce - ha spiegato Inchingolo - c'è un risparmio di più di un'ora da un punto di vista del tempo della percorrenza».