GCDS torna a Napoli per celebrare dieci anni di storia insieme a Ploom con il restauro di San Gennaro

A dieci anni dalla sua nascita, GCDS torna per la prima volta nella città natale dei suoi fondatori. Un anniversario importante che il brand sceglie di celebrare a Napoli con un progetto che unisce cultura, comunità e musica, rafforzando il dialogo con una città che continua a rappresentare una fonte di ispirazione per l’identità del brand.

In occasione di questo anniversario, GCDS e Ploom hanno dato vita a un'iniziativa articolata in due momenti: il sostegno al restauro di “San Gennaro”, il murales realizzato nel 2015 dall'artista napoletano Jorit Agoch, a pochi passi dal Duomo di Napoli, e la GCDS Homecoming Night powered by Ploom, una serata dedicata alla community del brand presso La Santissima, storico spazio nel cuore della città.

Sostenere il recupero di un'opera come “San Gennaro” significa contribuire concretamente alla valorizzazione di una comunità che occupa un posto speciale nella storia personale dei fondatori di GCDS. Il murales celebra una visione contemporanea dell’identità italiana che nasce dalle persone reali e dalla cultura urbana, valori che risuonano profondamente con la visione di GCDS e di Ploom, da sempre vicini ai linguaggi contemporanei e alla creatività.

“Napoli rappresenta le nostre radici e il nostro primo amore, e continua a essere una parte importante della nostra identità», afferma Giuliano Calza, fondatore e Direttore Creativo di GCDS. «Dopo dieci anni, volevamo celebrare questo traguardo creando qualcosa che lasciasse un segno concreto e che parlasse di comunità, creatività e condivisione. Restaurare un'opera come San Gennaro, che racconta proprio questi stessi valori, ci è sembrato il modo più autentico per farlo”.



Il 1° luglio, questo progetto ha trovato il suo momento culminante nella GCDS Homecoming Night powered by Ploom presso La Santissima, l'ex Ospedale Militare di Napoli, oggi spazio culturale e creativo. Pensata come un momento di incontro dedicato alla community del brand, la serata ha riunito friends of the house e creativi, tra cui Tedua, Diss Gacha e Anna Malygon, in una celebrazione collettiva del percorso di GCDS e del legame che il brand continua a coltivare con Napoli.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco di GCDS nel restauro di un'opera che dimostra come la creatività possa contribuire a valorizzare gli spazi urbani e le comunità. Un impegno che assume un significato ancora più profondo nel cuore di Napoli”, ha dichiarato Igor Dzaja, Presidente e Amministratore Delegato di JTI Italia. “Iniziative come questa rappresentano un'importante occasione per contribuire alla valorizzazione del territorio e promuovere un tessuto urbano e sociale dinamico e inclusivo, creando al tempo stesso esperienze autentiche per la nostra community."



Il programma ha previsto una seated dinner hosted by Giuliano Calza, seguita da un party su invito con i DJ Simone de Kunovich e QUEST, protagonisti di una lineup che interpreta alcune delle espressioni più interessanti della scena musicale contemporanea italiana. Attraverso la musica, la serata ha dato vita a un momento di condivisione e incontro, in linea con i valori di creatività, cultura e comunità che caratterizzano il progetto.

La serata ha visto inoltre la presenza di Belvedere Vodka in qualità di official vodka partner.

Con questo progetto, GCDS celebra il proprio decimo anniversario attraverso un gesto concreto e un momento di condivisione, riaffermando il valore della cultura e della comunità come elementi centrali della propria identità. Una celebrazione che guarda al futuro, mantenendo vivo il dialogo con una città che continua a ispirarne il percorso.