Ilaria Salis delira sugli Europei: "Italia campione nonostante il razzismo"

Ilaria Salis riesce a insultare il governo anche quando si parla di sport. Gli azzurri dell'atletica chiudono in vetta il medagliere degli Europei davanti proprio alla Gran Bretagna, padrona di casa. Ma non solo, perché i successi si registrano anche nel nuoto dove il Belpaese ha chiuso al secondo posto. Gli azzurri hanno vinto 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi, per un totale di 43 medaglie. Eppure, anche di fronte a un trionfo del genere, c'è chi come l'esponente di Alleanza Verdi e Sinistra italiana ne approfitta per lanciare le solite invettive.

Ilaria Salis, il giuslavorista Bellomo smonta la difesa della deputata di Avs punto per punto "Da quanto si può leggere sui mezzi di informazione, non avendo accesso alle carte processuali, non si &egra...

"La nuova Italia - esordisce in riferimento agli sportivi italiani di seconda generazione - è campione d’Europa. Nonostante i pochi mezzi che troppo spesso vengono messi a disposizione all’atletica. Nonostante il razzismo che avvelena il nostro Paese. Complimenti a tutte e tutti. E grazie per le emozioni che ci avete regalato. Evviva!". Insomma, Salis vede il razzismo ovunque. E i commenti degli utenti del web non si risparmiano. "Perché ha scritto tutte prima di tutti? Questo è un linguaggio espressione del patriarcato! Le persone come lei si devono esprimere usando asterischi. Altrimenti deve mettere prima il maschile e poi il femminile se vuole sovvertire la logica della galanteria. Burattino di Soros".

Ilaria Salis non condanna le violenze, le parole surreali: "Ora e sempre No Tav" Poteva mancare il solito intervento sconclusionato di Ilaria Salis? Certamente no. L'eurodeputata di Alleanza Verdi ...