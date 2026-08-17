Europei, l'azzurro Crippa beffato dal francese Gressier: cosa gli ha detto il francese in corsa

Il 29enne azzurro conosceva bene le qualità del rivale, soprattutto la sua velocità nel finale. Gressier, campione mondiale della distanza a Tokyo, si è incollato alle sue spalle senza concedere cambi, aspettando il momento giusto per giocarsi tutto negli ultimi metri. Crippa, davanti, sapeva di essere nella posizione peggiore: tirare avrebbe significato fare il lavoro per entrambi, mentre rallentare avrebbe trasformato la corsa in una volata.

"Scusami, non posso". Yeman Crippa se l’è sentito dire in corsa, proprio quando la finale dei 10 mila metri agli Europei di Birmingham, in Inghilterra, si stava trasformando in una partita a scacchi. Il francese Jimmy Gressier , rimasto insieme all’azzurro a giocarsi il bronzo dopo che Almgren e Lobalu avevano preso il largo, aveva scelto di non collaborare. Una tattica perfettamente lecita, ma che ha finito per condannare Crippa al quarto posto.

"Scusami ma io non tiro", gli avrebbe detto Gressier durante la gara, come raccontato dallo stesso Crippa ai microfoni della Rai. E l’azzurro ha spiegato il ragionamento del francese: "Ovviamente sapeva che qualsiasi cosa facevo lui si incollava dietro, la situazione non cambiava". Una situazione complicata, soprattutto considerando la velocità di Gressier: "Parliamo di un atleta che ha 12”50 e qualcosa. Niente da dire, io le mie carte me le sono giocate".

Così, all’inizio dell’ultimo giro, i due hanno rallentato fino quasi a fermarsi, trasformando i 10 mila metri in una gara di velocità a due. Crippa ogni tanto si girava per controllare il francese, ma Gressier ha aspettato l’attimo giusto: è partito sul rettilineo opposto al traguardo, sorprendendo l’azzurro e guadagnando quei pochi metri che poi sono diventati decisivi. Crippa ha provato a reagire, ma non è più riuscito a ricucire. ”Ho provato diciamo a giocarmela agli 80 metri — ha raccontato — ma lui mi è partito da dietro a sorpresa e mi ha preso quel metro e poi dopo non sono più riuscito a attaccarlo.

La beffa resta, ma Crippa non cerca scuse: "Una medaglia di legno che brucia un po', però devo dire che sono arrivato qua non con troppe aspettative, mi hanno battuto i migliori tre d'Europa, devo essere solo orgoglioso di quello che ho fatto". E guarda già avanti: "Il mio percorso continua — ha concluso l’atleta di Dessiè — questa era una grande tappa di passaggio, c'è il mondiale di mezzo fra un mese che mi aspetta”.