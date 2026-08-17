Rai in lutto: è morta Rossella Diaco, storica voce di Isoradio

È morta all'età di 65 anni Rossella Diaco, voce di Rai Isoradio. La conduttrice è deceduta lunedì 17 agosto dopo una breve malattia. "Programmista multimediale in organico da oltre quindici anni a Isoradio, precedentemente al CIS e a Rai International, è stata una professionista che si è sempre dedicata con passione al suo lavoro nei canali di pubblica utilità. Anche negli ultimi mesi di malattia ha saputo essere la donna forte, coraggiosa e determinata che negli anni i suoi colleghi hanno conosciuto. Alla sua famiglia, in particolare alla figlia Federica, le più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta l’Azienda", si legge in un comunicato della Rai.

A esprime "profondo cordoglio per la sua scomparsa" anche il Consiglio di Amministrazione della Rai attraverso un comunicato nel quale definisce quella di Diaco, "una storica voce del servizio pubblico e figura amata da colleghi e ascoltatori. Professionista di grande competenza, passione e umanità, ha lasciato un segno importante nella storia della radio Rai e in particolare di Isoradio".

Nata il 3 gennaio 1960 a Gagliato (Catanzaro), esordì nelle radio private, poi nel 1983 vinse il concorso "Super Sfida DJ" di Rai Stereo Uno, iniziando un percorso professionale che l'ha vista protagonista su Radio Uno, Stereo Uno, Rai International, CCISS Viaggiare Informati e, negli ultimi anni, su Rai Isoradio, emittente della quale era una delle voci più conosciute e apprezzate. Nel corso della sua carriera è stata anche inviata nei principali festival musicali italiani, conduttrice di eventi e manifestazioni artistiche e protagonista di numerose iniziative nel mondo della comunicazione e dello spettacolo. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia attraverso un messaggio pubblicato sui social: "Con immenso dolore annuncio la scomparsa della mia mamma. Ha lottato fino all'ultimo e stamattina ci ha lasciato".

La stessa Rossella Diaco lo scorso 27 luglio, sulla sua pagina Facebook, aveva scritto un messaggio rivolto agli amici: "È tanto che non scrivo, il tutto dovuto al mio stato di salute che non mi permette di fare molto. Sono in ospedale, per chi non avesse capito ho quel brutto mostro... terapie andate male, forze che diminuiscono. La mia vita mi manca, il vostro affetto si sente sempre lo sento anche se non scrivo".