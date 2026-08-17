Thomas Ceccon, doppia beffa agli Europei: "Brucia sicuramente"

Thomas Ceccon chiude gli Europei con una doppia beffa e senza quell’oro che sembrava alla sua portata. Prima il secondo posto nei 100 dorso, sfumato per un solo centesimo contro il greco Apostolos Christou, poi l’argento nella 4x100 misti con un’altra volata persa sul filo di lana contro gli Atleti Neutrali. Quattro medaglie in totale, considerando anche i due bronzi, ma la sensazione di un’occasione che poteva trasformarsi in qualcosa di ancora più grande.
Nei 100 dorso Ceccon è partito forte e ha tenuto la testa per quasi tutta la gara. Christou, però, ha trovato una progressione impressionante proprio negli ultimi metri, riuscendo a mettere la mano davanti di appena un centesimo. Una beffa difficile da digerire, soprattutto per il campione olimpico che a Roma, nel 2022, aveva conquistato il titolo europeo sulla distanza. Ceccon, come sempre, non si è lasciato andare a grandi discorsi. Davanti ai microfoni della Rai ha tagliato corto: "Non voglio star qui a fare considerazioni che ci metteremmo un'ora, anche perché a breve ho la premiazione, però brucia sicuramente quel centesimo".
Thomas Ceccon, "vado a zappare i campi". E arriva il pomodoro prima del bronzoIl pomodoro è arrivato, ma per Thomas Ceccon non è ancora tempo di cambiare mestiere. L'azzurro aveva ...
Poi ha guardato soprattutto al tempo: "Indipendentemente da quello e parlando solo di tempi, è stato un crono anche abbastanza lento: 52"2. Va bene per quello che è, ecco”. Poco dopo era già tempo di staffetta. Insieme a Razzetti, Martinenghi e D’Ambrosio, Ceccon ha provato a giocarsi fino all’ultimo la medaglia d’oro. Anche stavolta è mancato qualcosa, ma il gruppo ha dato tutto: "Sì, abbiamo lottato. Sapevamo di essere in tre o quattro nazioni a giocarcela e ce la siamo giocata”. Il bilancio resta comunque importante. Due argenti e due bronzi non sono certo un bottino da poco, anche se Ceccon lascia questi Europei con qualche rimpianto. “Ma io non voglio star qui a fare considerazioni", ha detto. Forse perché, a caldo, è ancora troppo difficile farle senza pensare a quei due ori sfuggiti davvero per pochissimo.