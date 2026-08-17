Thomas Ceccon, doppia beffa agli Europei: "Brucia sicuramente"

Nei 100 dorso Ceccon è partito forte e ha tenuto la testa per quasi tutta la gara. Christou, però, ha trovato una progressione impressionante proprio negli ultimi metri, riuscendo a mettere la mano davanti di appena un centesimo . Una beffa difficile da digerire, soprattutto per il campione olimpico che a Roma, nel 2022, aveva conquistato il titolo europeo sulla distanza. Ceccon, come sempre, non si è lasciato andare a grandi discorsi. Davanti ai microfoni della Rai ha tagliato corto: "Non voglio star qui a fare considerazioni che ci metteremmo un'ora, anche perché a breve ho la premiazione, però brucia sicuramente quel centesimo".

Poi ha guardato soprattutto al tempo: "Indipendentemente da quello e parlando solo di tempi, è stato un crono anche abbastanza lento: 52"2. Va bene per quello che è, ecco”. Poco dopo era già tempo di staffetta. Insieme a Razzetti, Martinenghi e D’Ambrosio, Ceccon ha provato a giocarsi fino all’ultimo la medaglia d’oro. Anche stavolta è mancato qualcosa, ma il gruppo ha dato tutto: "Sì, abbiamo lottato. Sapevamo di essere in tre o quattro nazioni a giocarcela e ce la siamo giocata”. Il bilancio resta comunque importante. Due argenti e due bronzi non sono certo un bottino da poco, anche se Ceccon lascia questi Europei con qualche rimpianto. “Ma io non voglio star qui a fare considerazioni", ha detto. Forse perché, a caldo, è ancora troppo difficile farle senza pensare a quei due ori sfuggiti davvero per pochissimo.