Il caldo non molla e tra i progressisti esplode l'eco-ansia

È agosto inoltrato e fa caldo. Nessuno lo nega, nessuno cerca di nascondere l’afa sotto il tappeto. Al massimo fuori dalle finestre, chiuse, di quelli che ancora pensano che il condizionatore d’estate si possa accendere per evitare fastidi. Qualora però, proprio nel giorno di Ferragosto, dopo una grigliata nei boschi o sotto l’ombrellone dei bagni Carlotta, vi dovessero capitare tra le mani le pagine di certi quotidiani, a quel punto il rischio di malore si farebbe improvvisamente più concreto.

Ad esempio, se scorrendo sovrappensiero le pagine di Repubblica l’occhio cadesse su quello che appare come il racconto di un 15 agosto all’italiana - stile racchettoni e cornetto sul bagnasciuga - si verrebbe invece colti in contropiede dall’affabulazione su un mondo, il nostro, prossimo all’estinzione. Non che il quotidiano abbia scoperto l’imminenza di un conflitto nucleare definitivo, che in un contesto di severe ostilità internazionali sarebbe senza dubbio una nuova a cui prestare orecchio: la notizia è che a Ferragosto fa caldo, e che per ciò moriremo tutti.