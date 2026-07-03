Campo digitale, l'Esercito sviluppa progetti innovativi alla Nunziatella

Si è svolta oggi, presso l’aula magna “Francesco De Sanctis” della Scuola Militare “Nunziatella” alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello e dell’Amministratore Delegato di Leonardo Lorenzo Mariani, la cerimonia di premiazione dei team che si sono distinti durante il modulo cyber del Campo Digitale, attività formativa pratica volta a sviluppare le competenze in cybersecurity e intelligenza artificiale.



Gli allievi del 237° e del 238° corso, attraverso una serie di esercizi pratici svolti in uno scenario di competizione digitale, hanno fornito una prova tangibile del livello di preparazione raggiunto. In particolare sono state condotte attività di “capture the flag” (tipologia di competizione in cui i partecipanti tentano di trovare stringhe di testo, chiamate flag, nascoste in programmi o siti web volutamente vulnerabili), creando una sandbox e simulando un attacco informatico, con relativa difesa della rete della Scuola Militare “Nunziatella”.



Il Campo Digitale è alla seconda edizione e si è arricchito di partner di primo piano come Leonardo, Spici, Telsy e Ctrl/Shift. La società Leonardo in particolare, rappresentata dall’ingegner Mariani, accoglierà i miglior 14 allievi selezionati per un boot camp nella sede di Chieti.

Il Capo di Stat Maggiore dell’Esercito, Gen. C.A. Carmine Masiello, nel suo intervento ha ribadito: “Investire nella formazione dei giovani significa compiere l’investimento più prezioso per il futuro. Dare merito al merito è fondamentale per valorizzare passione e dedizione e orientare correttamente questo investimento. La tecnologia è uno strumento fondamentale, ma da sola non basta: occorrono pensiero critico, libertà di ragionare, valori solidi e il coraggio di innovare. Le idee, che non hanno grado, sono la vera forza che alimenta il cambiamento e sostiene la crescita delle Istituzioni.”

Giunto alla sua seconda edizione, il Campo Digitale, realizzato con partner di primo piano come Leonardo, offre agli Allievi un percorso che si configura come un percorso formativo ed esperienziale che rafforza il connubio tra competenze tecnologiche e digitali, pensiero critico e capacità decisionali.

Il campo digitale permette di sviluppare nei giovani Allievi non solo solide capacità tecniche in Cybersecurity, Coding, Intelligenza Artificiale e Pilotaggio Droni, ma agisce capillarmente sul potenziamento del pensiero laterale, della flessibilità cognitiva e del problem solving divergente, doti essenziali per future generazioni di Comandanti e Dirigenti. Grazie al connubio tra la componente scientifico-tecnologica e il pilastro umanistico-culturale (musica, teatro, percorsi museali) propria dell’offerta formativa della Scuola, gli Allievi acquisiscono gli strumenti etici, critici e giuridici necessari per pensare fuori dagli schemi, gestire l'incertezza, contrastare i fenomeni di disinformazione cibernetica e interpretare con lucidità le moderne dinamiche internazionali, formandosi come leader responsabili.



Nel solco della tradizione la Nunziatella si conferma essere un istituto di formazione nel quale i frequentatori sono votati all’eccellenza e propensi all’innovazione in aderenza al motto: “preparo alla vita ed alle armi”