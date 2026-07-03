Vincenzo De Luca denuncia Fico e Pd: "Trasparenza e legalità sono un caso"

Come previsto, è durata giusto qualche settimana la tregua armata tra Vincenzo De Luca e Roberto Fico. L'ex governatore della Campania, costretto dal Partito democratico a rinunciare al terzo mandato e obbligato a candidarsi con una sua lista personale alle ultime elezioni regionali, ha deciso di aprire il fuoco sull'ex presidente della Camera, suo successore. E insieme all'esponente del Movimento 5 Stelle, viene colpito anche lo stesso Pd. "Da quando si è insediata la nuova giunta regionale – accusa il neo-sindaco di Salerno senza troppi giri di parole – registro una propensione alla demagogia che per quello che mi riguarda è diventata insopportabile. Mi riferisco al tema della trasparenza, della legalità. Voglio dire in maniera definitiva che sul tema della trasparenza e della legalità tutti, compresi gli attuali governanti della regione Campania, devono prendere esempio dallo stile, dalle iniziative e dal modo di governare della precedente giunta regionale. Devo dire che io registro un’opacità nella gestione attuale".

Roberto Fico, giunta maschilista: nel Pd ora è tutti contro tutti Buon lavoro a tutte e tutti. Anzi no. A tutti e basta. Il linguaggio inclusivo stavolta non serve per la squadra Pd nell...

"Il secondo punto - prosegue lo Sceriffo - riguarda il progetto per la nuova sede della Regione, varato a suo tempo dal mio dall’esecutivo. La giunta precedente aveva avviato la progettazione affidando l’incarico allo studio professionale di Zaha Hadid. Abbiamo speso già 2 milioni e mezzo di euro per la progettazione. La scadenza del contratto previsto con lo studio Zaha Hadid è di metà mese. Quindi si rischia di veder buttati a mare 2 milioni e mezzo di euro. È interesse della Regione e del Comune di Napoli premere, incalzare, farsi dare un cronoprogramma. Un intervento come quello che avevamo immaginato non si farà mai più a Piazza Garibaldi nei secoli dei secoli".

Vincenzo De Luca, "la ricreazione è finita": le sconcertanti parole, ultimo siluro sul Pd Lo sceriffo Vincenco De Luca sembra già parlare da candidato a primo cittadino di Salerno, anche se non c'&eg...