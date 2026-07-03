Galeazzo Bignami inchioda Giuseppe Conte: "Faccia come il Covid, chi sbaglia paga"

"La sinistra ha la faccia come il Covid". In un video pubblicato sui social Galeazzo Bignami ha ricostruito uno dei tanti scandali che ha riguardato la disastrosa gestione della pandemia dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Il Tribunale di Roma ha condannato lo Stato italiano, cioè tutti noi, a pagare 250 milioni in favore di un'azienda, tra l'altro con una sentenza immediatamente esecutiva, quindi l'azienda potrebbe chiedervi quando vuole, come vuole, ignorando ciò che vuole, perché durante la pandemia il Governo Conte ha stracciato un accordo con questa azienda che si impegnava a dare mascherine - ha spiegato il deputato di FdI -. Tra l'altro, sarà un caso, ma dopo che ha stracciato questo accordo, la struttura di Arcuri è andata a stipulare dei contratti con delle aziende, dei consorzi cinesi, che nessuno aveva mai visto prima e nessuno vedrà mai più dopo, per 1 miliardo e 251 milioni di euro, per 800 milioni di mascherine, la larga parte delle quali sono finite al macero perché erano del tutto inadeguate".
"Altre invece sono andate negli ospedali ai sanitari ed erano inadeguate, con delle aziende che non erano nell'elenco delle società ritenute affidabili dal Governo cinese, infatti nessuno le ha viste mai prima e nessuno le ha viste mai dopo, e oltretutto la struttura nel frattempo si era dotata di un bellissimo scudo erariale, penale e anticorruttivo per il quale non sarebbero mai state chiamate a rispondere di ciò che avrebbero fatto, roba che confronto lo scudo di Capitano America che era fatto di gomma a piuma - ha ironizzato Bignami -. Non solo, lo schema è lo stesso che la Commissione Covid sta scoprendo ogni tanto operare, ogni tanto, vale a dire un'azienda vince un affidamento, poi arrivano dei professionisti che chiedono il 10% del valore dell'appalto, è un caso anche che alcuni di questi professionisti lavorassero nello studio in cui a suo tempo lavorava Giuseppe Conte. E se dicono no, come ha fatto questa azienda, partono non solo le revoche, ma anche controlli, verifiche, sanzioni. Il Tribunale di Roma ha detto no, non si può fare e condanna lo Stato, cioè tutti noi".
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E ancora: "L'Avvocatura Generale dello Stato dopo la condanna fa appello, ma gli avvocati, gli uffici, i tecnici dicono che qui non può finire male, ma rischia di finire peggio e decidono di intavolare una trattativa con l'azienda che evidentemente ha pensato pochi maledetti, ma subito e decide di prendere il 40%, che comunque non sono pochi, sono 100 milioni. A quel punto la sinistra cosa fa? Invece che dire abbiamo fatto un gran casino, per fortuna hanno limitato i danni gli avvocati, no, si mette a spiegare che non bisognava farlo questo accordo, con rischio di pagare altro che i 250 milioni, ma molti, molti di più. È incredibile, la sinistra invece che scusarsi con gli italiani, viene a fare la lezioncina su come risolvere i problemi che loro hanno creato, perché tanto loro sono dietro quel bellissimo scudo e non saranno mai chiamate in risposta di ciò che hanno fatto, però abbiamo una proposta per questi signori, facciamo una bella cosa. Voi rinunciate allo scudo penale, erariale, a tutto quanto e poi vediamo come va a finire, così invece che gli italiani magari pagate voi. Però vi vogliamo dire anche un'altra cosa, se non lo fate, e ho il dubbio che non lo farete mai, facciamo un bel esposto noi di Fratelli d'Italia, perché siamo stanchi di dover risolvere i problemi che voi avete creato e per una volta vediamo se pagherete per i vostri errori, perché chi sbaglia paga!".
Conte e Arcuri obbligano tutti noi a pagare i loro disastri. E invece che chiedere scusa si nascondono dietro lo scudo che si sono creati a danno degli italiani. Fratelli d'Italia presenterà un esposto alla Corte dei Conti: chi sbaglia deve pagare. pic.twitter.com/QnzZFP6Nu5— Galeazzo Bignami (@galeazzobignami) July 3, 2026