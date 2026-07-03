Jannik Sinner, i timori di Ambesi sulla salute del campione: "Mi ha spiazzato. C'è qualcosa..."

"So cosa mi è successo, potrebbe ricapitare". Jannik Sinner ha spiegato così quanto accaduto al Roland Garros e il malessere che lo ha costretto al ritiro. Il numero uno al mondo di tennis ha anche aggiunto che "non c'è una soluzione definitiva". Parole che hanno lasciato di stucco Massimiliano Ambesi. Il giornalista di Eurosport ha fatto la sua analisi sulla partita giocata a Wimbledon: "Jannik ha vinto la sua partita in 3 set. Spesso nei primi turni i giudizi sono molto severi sui suoi match, come accaduto a Monte Carlo. Rispetto al miglior Sinner abbiamo visto difficoltà in risposta come posizione e velocità di colpo. Anche con Kecmanovic si era notato".

E ancora: "Nel terzo set contro Borges è salito, mentre il portoghese è calato al servizio dopo un primo parziale nel quale ha giocato a livello stellare. Ho letto critiche pesanti sul suo stato di forma, io aspetterei i prossimi test. Brooksby è un giocatore totalmente diverso dai primi due. Mi prendo queste vittorie, il servizio dà ampie garanzie ed è importante con un numero di ace davvero notevole. Diamo fiducia al giocatore e al suo percorso".