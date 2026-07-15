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Boing amplia la propria offerta Kids: K2 e Fresbee entrano nel portfolio della joint-venture Rti Mediaset e Warne Bros Discovery

Un impegno di lungo periodo a favore di contenuti gratuiti, accessibili e di qualità 
mercoledì 15 luglio 2026
Boing amplia la propria offerta Kids: K2 e Fresbee entrano nel portfolio della joint-venture Rti Mediaset e Warne Bros Discovery

2' di lettura

Boing S.p.A., la joint-venture tra RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery, annuncia l’ampliamento della propria offerta dedicata al pubblico kids e family. I canali K2 e Frisbee entrano a far parte del portfolio editoriale della società, affiancandosi a Boing, Boing Plus e Cartoonito.

 "Abbiamo raggiunto un accordo, molto atteso e voluto da entrambe le parti, per far entrare anche K2 e Frisbee a pieno titolo nella joint venture. Allarghiamo quindi la nostra offerta con due nuovi canali per bambini, che rientrano sotto il cappello Mediaset insieme a un socio molto prestigioso", le parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset. 

Da oltre vent’anni, RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery condividono la stessa mission: offrire al maggior numero di persone contenuti gratuiti, accessibili a tutti e diversificati per target. L’ingresso di K2 e Frisbee nel perimetro di Boing. S.p.A. arricchisce e completa una proposta pensata per accompagnare bambini e ragazzi nelle diverse fasi della crescita, ampliando la varietà di generi, stili e linguaggi a disposizione delle famiglie. 

In uno scenario di consumi in evoluzione, i due gruppi confermano un impegno di lungo periodo a investire nei contenuti per l’infanzia, con l’obiettivo di far crescere Boing come destinazione di riferimento dell’intrattenimento kids: una proposta editoriale di qualità, sicura e adeguata a diverse fasce d’età, fruibile gratuitamente e su ogni schermo. 

Resta centrale l’impegno sul digitale, con un’app evoluta e completamente gratuita, semplice e intuitiva, che consente alle famiglie di rivedere i contenuti preferiti senza necessità di registrazione, per un’esperienza fluida e complementare tra TV lineare e on demand. 

Nell’ambito del rafforzamento della partnership sono confermati i ruoli di vertice della società: Silvio Carini, in rappresentanza di RTI Mediaset, in qualità di Presidente, e Marcello Dolores, espressione di Warner Bros. Discovery, nel ruolo di Amministratore Delegato. 

Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Warner Bros. Discovery Southern Europe: “Boing rappresenta da oltre vent’anni una solida realtà e l’ampliamento della joint venture testimonia la forza della collaborazione tra Warner Bros. Discovery e Mediaset, così come una visione di lungo periodo nello sviluppo dell’offerta dedicata ai più giovani. L’integrazione di K2 e Frisbee nel portfolio di Boing supporta ulteriormente la proposta editoriale di WBD per bambini e famiglie”.

Marcello Dolores, Amministratore Delegato di Boing:  “L'ingresso di K2 e Frisbee nel portfolio di Boing rappresenta un'importante evoluzione del progetto condiviso da Warner Bros. Discovery e Mediaset e testimonia la fiducia che i due azionisti continuano a riporre nella società. Da oggi affianchiamo ai nosti brand storici Boing e Cartoonito, canali e properties prestigiosi e riconosciuti dal pubblico dei più piccoli e che daranno ancora più sostegno al nostro posizionamento di editore che offre contenuti gratuiti, sicuri e di qualità, sempre più accessibili su ogni piattaforma”

Brand televisivi di Boing SpA:

Boing (DTT 40)
Boing Plus (DTT 45)
Cartoonito (DTT 46)
Frisbee (DTT 44)
K2 (DTT 41)
e relative piattaforme AVOD (Boing App e Cartoonito App)
 

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