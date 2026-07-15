Legge elettorale, "li cerco io": franchi tiratori, parte la caccia di Lollobrigida

"Adesso vado a scoprire chi sono i franchi tiratori, ci sentiamo dopo": Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, si sarebbe preso personalmente l'impegno di individuare i deputati che ieri, grazie allo scudo del voto segreto, hanno impedito alla maggioranza di approvare l'emendamento sulle preferenze nell'ambito dell'esame della nuova legge elettorale alla Camera. Si tratterebbe di almeno 30 onorevoli. Lo scrive Simone Canettieri sul Corriere della Sera.

"Ha vinto l’istinto di autoconservazione", ha commentato invece Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, subito dopo la votazione. Incredulo Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, primi firmatari dell'emendamento insieme a Fratelli d'Italia e Udc. Soddisfazione invece tra i banchi dell'opposizione, da dove si sono levati cori del tipo: "Dimissioni, dimissioni" o "A casa, andate a casa", con tanto di abbracci e pacche sulle spalle per l'autogol segnato dalla maggioranza di governo. Nel Pd si sarebbe iniziato a parlare addirittura di toto ministri.