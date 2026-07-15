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Paolo Belli, incidente in bicicletta: morto un uomo, cantante sotto choc

mercoledì 15 luglio 2026
Paolo Belli, incidente in bicicletta: morto un uomo, cantante sotto choc

1' di lettura

Una tragedia per Paolo Belli e per tutta Reggio Emilia: aveva 41 anni l'uomo morto dopo essere stato travolto da una bicicletta condotta dal cantante e conduttore televisivo, volto noto di Ballando con le stelle.

L'incidente, come riferisce Quotidiano nazionale -Il Resto del Carlino, è avvenuto lunedì scorso intorno alle 12 mentre a piedi stava tornando all'auto che aveva lasciato alcuni istanti a bordo strada, l'uomo, Alessandro Magnani, che doveva consegnare una notifica a una persona che vive in un'abitazione di via Picenardi, nelle campagne tra Correggio e Campagnola, nella Bassa Reggiana, è stato travolto dalla bicicletta di Belli.

La vittima si trovava nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma, dove era stato ricoverato dopo il trasporto con l'elisoccorso. Come racconta il giornale, il cantante, 64 anni, di Carpi, aveva deciso di trascorrere una mattinata pedalando nelle campagne reggiane quando è avvenuto l'incidente.

Belli ha riportato traumi fisici giudicati lievi, ma è stato comunque controllato dal personale sanitario e poi accompagnato in ambulanza al pronto soccorso di Guastalla, per una visita di controllo, dovuta soprattutto allo stress per la preoccupazione sulle condizioni del pedone, da subito erano apparse disperate. Belli ha continuamente chiesto notizie sulle condizioni del 41enne. Ancora da stabilire con certezza le cause del decesso di Magnani. Si ipotizzano gli effetti di un trauma cranico, riportato nella caduta dopo l'urto con il ciclista, ma non viene escluso un improvviso grave malore, che avrebbe impedito all'uomo di non notare l'arrivo del ciclista.

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