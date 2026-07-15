Jannik Sinner, il dubbio sulla carriera che lo tormenta: "Ma a cosa serve?"

Insaziabile, cannibale e chi vuole aggiungere altri epiteti ce li metta. Jannik Sinner sta ancora accarezzando la coppa di Wimbledon vinta per il secondo anno di fila, ma la testa del numero uno del mondo è già in moto e pensa al futuro. Dopo il trionfo sull’erba londinese, il campione azzurro è chiamato a scegliere il percorso dei prossimi mesi: tra il desiderio di inseguire nuovi record e la necessità di gestire energie e calendario.

Il tema è quello dei Masters 1000, i tornei più importanti dopo gli Slam. La tentazione è quella di partecipare a tutti e nove gli appuntamenti stagionali, un’impresa che avrebbe un valore storico. Ma la domanda che accompagna la scelta di Sinner è semplice: vale davvero la pena inseguire ogni possibile traguardo sacrificando recupero e preparazione? L’azzurro negli ultimi anni ha dimostrato di essere diventato un campione anche nella gestione delle forze. Non solo vittorie e trofei, ma attenzione ai dettagli, alla programmazione e alla condizione fisica. Il calendario del tennis moderno, però, resta una corsa continua: trasferte, superfici diverse, pressioni e aspettative sempre più alte.