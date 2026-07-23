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"Insieme", all’Aquila la prima edizione del Festival regionale del Sociale

giovedì 23 luglio 2026
"Insieme", all’Aquila la prima edizione del Festival regionale del Sociale

2' di lettura

Dal 24 al 26 luglio all'Aquila il Festival regionale del Sociale con le associazioni del Terzo settore e la partecipazione dei ministri Tajani e Locatelli; l'iniziativa è stata presentata dall'assessore Santangelo Il mondo del sociale si ritrova all’Aquila dal 24 al 26 luglio per la prima edizione di “Insieme - Festival regionale del Sociale”. La tre giorni aquilana, in programma all’Auditorium del Parco, è stata presentata dall’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, che ha indicato finalità e obiettivi di un appuntamento “che vuole essere un momento pubblico di riflessione e di incontro, facendo riferimento anche alle buone pratiche che in questi anni la Regione Abruzzo è riuscita a mettere in campo”.

Il Festival del sociale, come ha spiegato l’assessore, si “muove su 8 aree tematiche che sono la sostanza di quel confronto con il mondo del Terzo settore che sarà ampiamente rappresentato durante il Festival. Sessanta sono le associazioni che saranno presenti con propri stand nell’area del Parco, con laboratori e attività di ogni genere. Sullo sfondo, un manifesto con dieci punti programmatici sul quale chiederemo l’adesione di tutti quelli verranno al festival quale impegno personale per migliorare la comunità e permettere una crescita coerente e armonica”.

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Ma la manifestazione sarà anche un importante appuntamento politico, con la giornata di apertura del 24 luglio, che vedrà la presenza del vicepresidente del Consiglio dei ministri Antonio Tajani, del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli e del viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Belllucci. Con loro ci sarà il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e l’europarlamentare Denis Nesci. La sessione plenaria animerà il dibattito pubblico anche nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 con gli interventi dei direttori generali di Inps, Inail, con i presidenti degli Ordini professionali dei commercialisti, degli avvocati e dei consulenti del lavoro. Un’attività a tutto campo che richiamerà al Parco dell’Auditorium il pubblico delle grandi occasioni.

“Vogliamo mettere in evidenza che in questo territorio sta nascendo un modello Abruzzo che sulle politiche sociali può dire molto – sottolinea Roberto Santangelo -. L’evento del Festival è un momento i confronto destinato a farci crescere, ma soprattutto un momento di coinvolgimento che investe tutti, che volge l’attenzione verso tutti. Non è un caso se i tavoli di confronto vanno dalla giustizia riparativa alla riforma dei servizi integrati sociosanitari; dalla sicurezza sul lavoro al dialogo sociale fino allo sport quale strumento di inclusione”.

Ma il Festival del sociale non è solo confronto e dialogo, è anche spettacolo e divertimento. Il Parco ospiterà infatti due importanti concerti, quello del gruppo Eiffel 65, previsto per venerdì dalle ore 21,30, e quello del cantautore Leo Gassman, sempre alle 21,30 ma sabato 25 luglio

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