Ornella Muti e Naike Rivelli preferiscono la Russia di Putin

Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli hanno presentato domanda per ottenere «la cittadinanza russa» e per sentirsi «davvero a casa». «Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici», ha dichiarato Naike Rivelli, 51 anni, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa russa Ria Novosti. La cantante e influencer ha affermato che né lei né la madre, 71 anni, hanno ricevuto critiche per i loro frequenti viaggi in Russia o per il progetto di ottenere la cittadinanza russa. «Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del Paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi...

Anche durante la pandemia di coronavirus, i russi ci hanno sempre sostenuto», ha ricordato. In un video pubblicato sul suo account Instagram alcuni giorni fa, Naike Rivelli si era detta «molto fiera di essere stata contattata dalla stampa russa che ha voluto conoscere la verità circa le critiche sui numerosi viaggi in Russia, miei e di mamma».

Il commento di Alessandra Menzani

Quello di Ornella Muti con la Russia è anzitutto un legame familiare perché la nonna materna era originaria di San Pietroburgo e da lì emigrò con il marito nell’Estonia ancora sotto l’Unione Sovietica, dove nacque la madre dell’attrice, la scultrice Ilse Renate Krause. Ma con la Russia Ornella Muti, molto amata nei Paesi dell’Europa dell’Est, ha un rapporto che va oltre il legame familiare. Nel novembre 2023 ha partecipato al BRICS+ Fashion Summit di Mosca e di recente è stata invitata come ospite d’onore al Forum della Cooperazione di Kazan, evento legato a istituzioni filo-Cremlino, dove ha tenuto anche un discorso.

A inizio luglio, Naike Rivelli aveva pubblicato un altro video su Instagram contro Dagospia, che aveva dato notizia della presenza della madre a Kazan. Nel video aveva sottolineato che sia lei che la madre erano «mezze russe» e «avevano una famiglia in Russia», rimarcando il fatto che il sito di Roberto D’Agostino aveva criticato Ornella Muti ma non Monica Bellucci, anche lei presente a una cena in cui era apparso il presidente russo Vladimir Putin. Naike Rivelli ha inoltre dichiarato a Ria Novosti che lei e sua madre stanno valutando l’acquisto di un appartamento a Mosca o a San Pietroburgo, per trasferire anche altri membri della famiglia in Russia.