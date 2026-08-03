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Italgas: Fitch Ratings (Fitch) conferma Rating e Outlook

lunedì 3 agosto 2026
1' di lettura

L'agenzia di rating Fitch Ratings (“Fitch”) ha confermato oggi il merito di credito di lungo termine di Italgas S.p.A. (“Italgas”) a BBB+, Outlook Stabile.  La conferma del rating segue la presentazione del Piano Strategico 2026-2032 e riflette l’aspettativa di Fitch che il profilo finanziario di Italgas, sostenuto dalla crescita delle attività regolate in Italia e Grecia, dagli investimenti nelle reti gas e dall’accelerazione delle gare per la distribuzione del gas si manterrà coerente con l’attuale livello di rating. L’Outlook Stabile rispecchia la previsione di Fitch che Italgas proseguirà nel percorso di deleveraging in arco piano, mantenendo un adeguato margine rispetto alle soglie associate all’attuale rating e supportato dal progressivo miglioramento dell’indicatore funds from operations (FFO) net leverage. 

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