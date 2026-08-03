Ceuta, Nicola Fratoianni complottista: "Internazionale nera dietro l'invasione di migranti"

Immaginate una città con poco più di 80 mila abitanti, invasa da oltre 60 mila immigrati. È quanto successo a Ceuta, con negozi, automobili e abitazioni prese d’assalto dalla marea umana che si è riversata nelle strade. Una tragedia, un mix di terrore e smarrimento per le scene apocalittiche nelle strade. Un dramma per chiunque. Tranne per Repubblica. Secondo il quotidiano, infatti, gli abitanti di Ceuta non sono scesi in piazza per protestare contro chi ha permesso che quell’invasione avvenisse; non sono scesi in piazza per difendere la loro città. No.

Sono scesi in piazza «per difendere la città dall’arrivo dei “fascisti”». Eh già. Verrebbe quindi da pensare che quella di Ceuta sia stata un’invasione di fascio-musulmani. E invece no (almeno quello). Ieri a pagina 2 di Rep il primo pensiero è stato per chi ha voluto protestare contro qualche esponente della destra spagnola arrivato nell’enclave dopo l’assalto alla frontiera con il Marocco. «Ieri la destra ha provato ufficialmente a prendersi Ceuta ma Ceuta non si è lasciata prendere». Orde di migranti in ogni dove, ma è la destra che ha provato a prendere Ceuta...