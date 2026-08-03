M5s, la paranoia sulla Corte dei Conti: "Meloni fermati, o faremo barricate"

I grillini vedono complotti ovunque. Questo un tratto distintivo delle cinque stelle, sin dai loro albori. Paranoici, dietrologi. E ovviamente sempre pronti ad attaccare e cospargere di fango il nemico politico di turno.
E, oggi come oggi, il nemico politico numero 1 è ovviamente Giorgia Meloni. Dunque, ecco l'ultima paranoia grillina: il governo, secondo il partito guidato da Giuseppe Conte, vorrebbe minare l'indipendenza anche della Corte dei Conti.
"Siamo ad agosto, quando l'attenzione degli italiani è ai minimi e molti sono in vacanza: il momento perfetto per il governo Meloni per tornare all'attacco della Corte dei Conti", premettono i capigruppo grillini in commissione Affari Costituzionali alla Camera, Alfonso Colucci e Valentina d'Orso.
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E ancora: "Pare infatti che prima della pausa estiva vogliano portare in Consiglio dei Ministri le nuove norme attuative della legge Foti destinate a minare l'indipendenza della magistratura contabile. Il copione è noto: fare passare in silenzio provvedimenti che riguardano i controlli sulla spesa pubblica", urlano, paranoici, i grillini.
"Se si indebolisce chi vigila sull'uso dei soldi dei cittadini, chi controllerà davvero il potere? Vogliono fare con la magistratura contabile quello che non gli è riuscito con la magistratura ordinaria, perché gli italiani glielo hanno impedito con il referendum. Giorgia Meloni si fermi finché è in tempo. Se non lo farà anche stavolta ci troverà sulle barricate", concludono i pentastellati con tono minaccioso.
Per inciso, domani, martedì 4 agosto, approda in CdM il decreto sulla riforma Foti che limita le Procure regionali. E ancora, il governo chiede chiarimento su 10 promozioni contestate. La Corte dei Conti sarebbe in pericolo?