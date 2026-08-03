M5s, la paranoia sulla Corte dei Conti: "Meloni fermati, o faremo barricate"

I grillini vedono complotti ovunque. Questo un tratto distintivo delle cinque stelle, sin dai loro albori. Paranoici, dietrologi. E ovviamente sempre pronti ad attaccare e cospargere di fango il nemico politico di turno.

E, oggi come oggi, il nemico politico numero 1 è ovviamente Giorgia Meloni. Dunque, ecco l'ultima paranoia grillina: il governo, secondo il partito guidato da Giuseppe Conte, vorrebbe minare l'indipendenza anche della Corte dei Conti.

"Siamo ad agosto, quando l'attenzione degli italiani è ai minimi e molti sono in vacanza: il momento perfetto per il governo Meloni per tornare all'attacco della Corte dei Conti", premettono i capigruppo grillini in commissione Affari Costituzionali alla Camera, Alfonso Colucci e Valentina d'Orso.