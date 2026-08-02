Chiara Ferragni, resort in Turchia proibito ai comuni mortali: il costo per notte, cifre folli

Vacanze infinite per Chiara Ferragni: ora tocca alla Turchia, il tutto dopo Grecia, Portofino e il Lago di Como. Il tutto sempre con José Hernandez, il nuovo compagno, e parte della famiglia. E per l'occasione turca, l'influencer si è concessa un resort proibito ai comuni mortali.

La scelta per il soggiorno è stata quella sul Regnum The Crown, cinque stelle sulla costa di Belek, nella provincia di Antalya. Un indirizzo che Chiara Ferragni conosce già, visto che vi aveva soggiornato anche la scorsa estate. Con lei ci sono la madre Marina Di Guardo, le sorelle Valentina e Francesca e, insieme a quest'ultima, il marito Riccardo Nicoletti e i figli Edoardo e Lea.