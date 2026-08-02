Chiara Ferragni, resort in Turchia proibito ai comuni mortali: il costo per notte, cifre folli

Vacanze infinite per Chiara Ferragni: ora tocca alla Turchia, il tutto dopo Grecia, Portofino e il Lago di Como. Il tutto sempre con José Hernandez, il nuovo compagno, e parte della famiglia. E per l'occasione turca, l'influencer si è concessa un resort proibito ai comuni mortali.
La scelta per il soggiorno è stata quella sul Regnum The Crown, cinque stelle sulla costa di Belek, nella provincia di Antalya. Un indirizzo che Chiara Ferragni conosce già, visto che vi aveva soggiornato anche la scorsa estate. Con lei ci sono la madre Marina Di Guardo, le sorelle Valentina e Francesca e, insieme a quest'ultima, il marito Riccardo Nicoletti e i figli Edoardo e Lea.
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Inaugurato nel 2025 e votato a una formula Luxury All Inclusive, il resort conta 175 suite: si parte da sistemazioni di 90 metri quadrati per arrivare alla gigantesca Crown Signature Suite da 1.700 metri quadrati. A disposizione degli ospiti anche ville pensate per chi cerca maggiore privacy.
Il lusso, del resto, è ovunque. Ci sono nove piscine, compresa la Seven Rooftop Pool panoramica a sfioro, il parco acquatico Aqualantis con maxi scivoli, una spiaggia privata di 450 metri e una grande SPA. Completano l'offerta nove ristoranti, 12 bar, campi da golf e tennis, palestra panoramica e sport acquatici.
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E ora veniamo ai prezzi. Proibitivi. Una stanza standard al Regnum The Crown costa circa 1.800-2.200 euro a notte, mentre nei periodi di alta stagione le sistemazioni più prestigiose e le ville possono superare i 3.700 euro a notte. C'è chi può...
Stando a quel che si vede nelle storie pubblicate sui social, Ferragni sembrerebbe aver scelto la Villa Amber Lagoon: 155 metri quadrati di spazio privato, progettati per ospitare fino a sei adulti e due bambini. Lusso estremo.